Эльмира Зарипова о достижениях Года семьи: «Мы открыто начали говорить о семейных традициях»

Министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова в программе телемарафона «С Новым годом, семья!» подвела итоги Года семьи. Она отметила важные достижения, среди которых установление единого статуса многодетной семьи в России — теперь таковой считается семья, имеющая троих и более детей.

«Важно подчеркнуть, что меры поддержки, которые получают семьи, организованы на системной основе. В Республике Татарстан, благодаря решению нашего Раиса Рустама Нургалиевича Минниханова, многодетные семьи получают поддержку без учета доходов и имущества. Это действительно значимые меры, направленные на поддержку многодетных семей», — сказала Зарипова.

Она также упомянула о выплатах для семей, воспитывающих детей с инвалидностью, и о поддержке для семей участников специальной военной операции (СВО).

«Одним из главных достижений этого года является то, что мы начали открыто и честно обсуждать семейные традиции и формировать у молодого поколения положительное отношение к семье. Мы отходим от стереотипа, что многодетная семья — это бедная семья», — подчеркнула министр.

В Татарстане насчитывается более 55 тысяч многодетных семей, и каждый пятый ребенок растет в многодетной семье. Для сравнения, около 12 лет назад таких семей было всего 24 тысячи.