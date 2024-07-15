Эльмира Зарипова рассказала о мерах поддержки бойцов и их семей

Министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова выступила в эфире телемарафона «Вступай в армию Победы», который проводится ТК «ТНВ».

Эльмира Амировна отметила, что в Татарстане выстроена системная поддержка не только бойцов, но и их семей.

- Боец, находящийся на СВО, может быть спокоен за свою семью – мы поможем им справиться со всеми проблемами, - добавила Эльмира Амировна.

К слову, министерство труда, занятости и социальной защиты РТ выплачивает 360 тыс.руб. рублей из суммарных 1,5 миллионов, которые получает боец.

Выплата в размере 20 тыс. рублей положена за каждого ребенка до 18 лет, если его отец является участником СВО.

Новорожденный в семье бойца получает комплект новорожденного стоимостью до 10 тыс. рублей. Дети бойцов при поступлении в ВУЗы получают квоты.

Осуществляется поддержка пожилых родственников-инвалидов и детей-инвалидов.

Зарипова уточнила, что санаторно-курортное лечение положено семьям участников СВО и самим участникам.