Элвин Грэй рассказал про свои поездки с гуманитарной помощью и концертами

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Республика
15 июля 2024  12:51
Автор:
Елизавета Черкина

Известный певец Элвин Грэй выступил в эфире телемарафона «Вступай в армию Победы», который проводится ТК «ТНВ». Он рассказал, что несколько раз ездил к бойцам с гуманитарной помощью и концертами. 

- Атмосфера там непростая, однако бойцы настроены на победу, держатся позитивно, у них горят глаза, - отметил артист. - Концерт им понравился, они танцевали. 

Еще Элвин Грэй пообщался с бойцами. Один из них передал записку для близких. 

Кроме того, знаменитость общался с местными детьми, чьи родители находятся в зоне СВО. 

-  Эти дети знаюттатарские, башкирские песни, - сказал певец. - Это удивительно. По глазам и настроению чувствовалось, что это им нужно.

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