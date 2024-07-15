Элвин Грэй рассказал про свои поездки с гуманитарной помощью и концертами

Известный певец Элвин Грэй выступил в эфире телемарафона «Вступай в армию Победы», который проводится ТК «ТНВ». Он рассказал, что несколько раз ездил к бойцам с гуманитарной помощью и концертами.

- Атмосфера там непростая, однако бойцы настроены на победу, держатся позитивно, у них горят глаза, - отметил артист. - Концерт им понравился, они танцевали.

Еще Элвин Грэй пообщался с бойцами. Один из них передал записку для близких.

Кроме того, знаменитость общался с местными детьми, чьи родители находятся в зоне СВО.

- Эти дети знаюттатарские, башкирские песни, - сказал певец. - Это удивительно. По глазам и настроению чувствовалось, что это им нужно.