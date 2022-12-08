Эмиль «Москит» из отряда «Барс-13»: Самый большой плюс добровольцев на СВО – они более мотивированные

Почему 42-летний житель Татарстана решил идти защищать Донбасс? Что значит для него страна? Как организован быт военнослужащих в нелегких полевых условиях? Об этом он рассказал корреспонденту «КВ».

В воздухе уже пахло грозой

Эмиль, как ты принял решение отправиться добровольцем для участия в специальной военной операции?

Еще в декабре прошлого года стало очевидно – скоро все начнется. Это было видно даже по сюжетам на телевидении, в интернете, напряжение росло. Выступления нашего правительства, правительств стран Запада говорили о том, что вот-вот ситуация на Донбассе вспыхнет.

И тогда я начал искать возможность выехать в Луганск либо Донецк. Пока срочно завершал свои дела, чтобы уехать туда, смотрю – а границы с Луганской и Донецкой областями закрылись. Звоню знакомым ребятам в Луганск: устройте хотя бы просто на работу. Потому что, если у тебя есть там работа, ты можешь въезжать в эти области. Но везде пошел отказ за отказом! Тогда пришлось выйти напрямую на нашего будущего комбата «Фомича» – Сергея Фомченкова.

Мне, как и многим, хотелось сохранить нашу общую страну. Ведь все постсоветское пространство – это наши люди, наша история. Сергей Александрович мне ответил сразу же: да, добровольческий батальон будем создавать обязательно, но для этого, конечно, нужно несколько месяцев, жди.

Участник добровольческого батальона «Русский легион» – «Барс-13» Эмиль Мазгутов Фото: © Владимир Дынник

Почему замполиты снова нужны

И вот 24 февраля заявление Президента России о начале специальной военной операции. Я в первых числах апреля приезжаю в Таганрог, куда уже прибыла часть людей, затем мы отправляемся в Ростов, где и началось формирование нашего добровольческого батальона. Возраст добровольцев самый разный – это и 19 – 20-летние пацаны, и зрелые 30 – 40-летние мужики, но в основном все же более старшее поколение – до 55 лет и старше.

Знаете, в чем большой плюс этих людей? Добровольцы более мотивированы. Сейчас порой смотришь на мобилизованных – они не всегда понимают, куда, на что и за что идут воевать. И их можно понять: человек ходил себе спокойно на работу, ужинал вместе с семьей, вся жизнь устаканена. И вдруг – на полигон, в форму, автомат в руки и в боевое подразделение! Поэтому считаю, что нужно усилить нравственную, идеологическую часть воспитательной работы с мобилизованными. Чтобы люди, прибывая с гражданки по мобилизации на военную службу, понимали, в чем их задача и зачем их Родина позвала в трудное для страны время.

Вторая важная часть мобилизации – для обучения новобранцев обязательно должны привлекаться люди, уже получившие опыт именно вот этих современных военных действий. Здесь могут помочь прошедшие СВО, обладающие серьезными практическими навыками, которые необходимо передать прибывающему пополнению.

Шеврон добровольческого батальона «Русский легион» – «Барс-13» Фото: © Владимир Дынник

О «трехсотых»

Эмиль, в ходе боев ты получил серьезное ранение. Как это произошло?

24 мая при очередном обстреле я и мой товарищ «Каспер» получили осколочные ранения. Это произошло на наших позициях в лесопосадке, недалеко от деревни Студенки, что за городом Изюмом. Нас эвакуировали в медсанбат, оттуда – в госпиталь.

Сейчас прохожу лечение уже дома, в Казани, восстанавливаю ногу. Жаль, конечно, что у нас в городе пока не начал работать военный госпиталь минобороны, построенный недавно в районе РКБ. Это в будущем поможет полноценному лечению получивших ранения в ходе проведения специальной военной операции.

Еще одну важную тему поднял на днях и Президент России Владимир Путин. Он заявил на встрече с общественными организациями инвалидов, что на местах в регионах необходимо создать социально-реабилитационные центры, где смогут проходить восстановление и военнослужащие, участвовавшие в СВО. И это очень правильно.

Фото из архива участника отряда «Барс-13» Эмиля Мазгутова

О «Фомиче»

Благодарен командиру нашего добровольческого батальона Сергею Фомченкову, его позывной «Фомич». Кроме того, что он тщательно подбирает людей в свое воинское подразделение, он берет и ответственность за них. Если его боец получает ранение, он контролирует весь путь солдата от доставки с поля боя до необходимого госпиталя и дальнейшего там лечения.

Например, когда я оказался в госпитале абсолютно без ничего, мне от «Фомича» привезли телефон, сигареты, фрукты. И других наших раненых тоже в нашем батальоне не забывают, всем помогают.

Кстати, поступивших в подразделение новичков никогда сразу не отправляют на передовые позиции, с ними вначале занимаются на полигоне опытные бойцы, передавая непосредственно на занятиях свой опыт. И слаженность подразделения поэтому проходит быстрее. Затем на полигоне происходит распределение по воинским должностям и назначениям, например, ты идешь в минометный расчет.

Фото из архива участника отряда «Барс-13» Эмиля Мазгутова

У нас многие ребята-добровольцы пришли, даже не имея за плечами службы в армии, они не держали оружия в руках. Но им сразу же помогают афганцы, ребята, прошедшие чеченские кампании, воюющие на Донбассе еще с 2014 года, а теперь еще получившие и дополнительный опыт в СВО.

Тщательный подбор и обучение, грамотно организованные «Фомичом», помогают батальону нести меньшие потери по сравнению с другими подразделениями. Для него как для командира важна жизнь каждого его бойца. Кстати, и быт солдата в батальоне «Фомича» тоже им тщательно продуман, насколько это возможно в условиях военных действий. Во время ротации и смены личного состава на передовой бойцы отходят на тыловые подготовленные позиции и имеют здесь возможность отдохнуть, помыться в специально построенной для этого бане, привести себя в порядок. И все это благодаря командиру батальона.

Сейчас по мере возможности помогаю заниматься сбором и отправкой в батальон гуманитарной помощи. Эту помощь организовал наш сослуживец – Евгений Жемков (позывной «Боксер»). Недавно ездил туда вновь – вместе со священником из поселка Куюки отцом Виталием побывали в батальоне, привезли ребятам гуманитарную помощь. Сейчас отец Виталий снова в поездке, в ходе которой он посетит наш батальон и другие воинские подразделения, направленные в зону СВО из Татарстана, и передаст им гуманитарную помощь, собранную жителями нашей республики.

Фото из архива участника отряда «Барс-13» Эмиля Мазгутова

После ранения не пожалели о решении принять участие в СВО?

Что вы! Рад, что смог туда попасть. Жаль только, что успел мало сделать полезного, поэтому и хочу поскорее вернуться в свой батальон. Ведь главное, что сделал «Фомич», – он не только создал и отлично руководит батальоном «Русский легион» – «Барс-13», но и сделал его больше, чем чисто воинское формирование.

Сергей Фомченков создал идею, точку притяжения не только для бойцов нашего батальона, но и для других добровольческих батальонов, волонтеров со всей страны. Собрал пассионарный потенциал людей, готовых как защищать с оружием в руках свою Родину, так и работать после победы на ее благо в мирной жизни. «Русский легион» – «Барс-13» – это уже движение патриотов, набирающее силу с каждым днем.