Эмиль «Москит» из отряда «Барс-13»: Самый большой плюс добровольцев на СВО – они более мотивированные

Почему 42-летний житель Татарстана решил идти защищать Донбасс? Что значит для него страна? Как организован быт военнослужащих в нелегких полевых условиях? Об этом он рассказал корреспонденту «КВ».
В воздухе уже пахло грозой
Эмиль, как ты принял решение отправиться добровольцем для участия в специальной военной операции?
Еще в декабре прошлого года стало очевидно – скоро все начнется. Это было видно даже по сюжетам на телевидении, в интернете, напряжение росло. Выступления нашего правительства, правительств стран Запада говорили о том, что вот-вот ситуация на Донбассе вспыхнет.
И тогда я начал искать возможность выехать в Луганск либо Донецк. Пока срочно завершал свои дела, чтобы уехать туда, смотрю – а границы с Луганской и Донецкой областями закрылись. Звоню знакомым ребятам в Луганск: устройте хотя бы просто на работу. Потому что, если у тебя есть там работа, ты можешь въезжать в эти области. Но везде пошел отказ за отказом! Тогда пришлось выйти напрямую на нашего будущего комбата «Фомича» – Сергея Фомченкова.
Мне, как и многим, хотелось сохранить нашу общую страну. Ведь все постсоветское пространство – это наши люди, наша история. Сергей Александрович мне ответил сразу же: да, добровольческий батальон будем создавать обязательно, но для этого, конечно, нужно несколько месяцев, жди.
Почему замполиты снова нужны
И вот 24 февраля заявление Президента России о начале специальной военной операции. Я в первых числах апреля приезжаю в Таганрог, куда уже прибыла часть людей, затем мы отправляемся в Ростов, где и началось формирование нашего добровольческого батальона. Возраст добровольцев самый разный – это и 19 – 20-летние пацаны, и зрелые 30 – 40-летние мужики, но в основном все же более старшее поколение – до 55 лет и старше.
Знаете, в чем большой плюс этих людей? Добровольцы более мотивированы. Сейчас порой смотришь на мобилизованных – они не всегда понимают, куда, на что и за что идут воевать. И их можно понять: человек ходил себе спокойно на работу, ужинал вместе с семьей, вся жизнь устаканена. И вдруг – на полигон, в форму, автомат в руки и в боевое подразделение! Поэтому считаю, что нужно усилить нравственную, идеологическую часть воспитательной работы с мобилизованными. Чтобы люди, прибывая с гражданки по мобилизации на военную службу, понимали, в чем их задача и зачем их Родина позвала в трудное для страны время.
Вторая важная часть мобилизации – для обучения новобранцев обязательно должны привлекаться люди, уже получившие опыт именно вот этих современных военных действий. Здесь могут помочь прошедшие СВО, обладающие серьезными практическими навыками, которые необходимо передать прибывающему пополнению.
О «трехсотых»
Эмиль, в ходе боев ты получил серьезное ранение. Как это произошло?
24 мая при очередном обстреле я и мой товарищ «Каспер» получили осколочные ранения. Это произошло на наших позициях в лесопосадке, недалеко от деревни Студенки, что за городом Изюмом. Нас эвакуировали в медсанбат, оттуда – в госпиталь.
Сейчас прохожу лечение уже дома, в Казани, восстанавливаю ногу. Жаль, конечно, что у нас в городе пока не начал работать военный госпиталь минобороны, построенный недавно в районе РКБ. Это в будущем поможет полноценному лечению получивших ранения в ходе проведения специальной военной операции.
Еще одну важную тему поднял на днях и Президент России Владимир Путин. Он заявил на встрече с общественными организациями инвалидов, что на местах в регионах необходимо создать социально-реабилитационные центры, где смогут проходить восстановление и военнослужащие, участвовавшие в СВО. И это очень правильно.
О «Фомиче»
Благодарен командиру нашего добровольческого батальона Сергею Фомченкову, его позывной «Фомич». Кроме того, что он тщательно подбирает людей в свое воинское подразделение, он берет и ответственность за них. Если его боец получает ранение, он контролирует весь путь солдата от доставки с поля боя до необходимого госпиталя и дальнейшего там лечения.
Например, когда я оказался в госпитале абсолютно без ничего, мне от «Фомича» привезли телефон, сигареты, фрукты. И других наших раненых тоже в нашем батальоне не забывают, всем помогают.
Кстати, поступивших в подразделение новичков никогда сразу не отправляют на передовые позиции, с ними вначале занимаются на полигоне опытные бойцы, передавая непосредственно на занятиях свой опыт. И слаженность подразделения поэтому проходит быстрее. Затем на полигоне происходит распределение по воинским должностям и назначениям, например, ты идешь в минометный расчет.
У нас многие ребята-добровольцы пришли, даже не имея за плечами службы в армии, они не держали оружия в руках. Но им сразу же помогают афганцы, ребята, прошедшие чеченские кампании, воюющие на Донбассе еще с 2014 года, а теперь еще получившие и дополнительный опыт в СВО.
Тщательный подбор и обучение, грамотно организованные «Фомичом», помогают батальону нести меньшие потери по сравнению с другими подразделениями. Для него как для командира важна жизнь каждого его бойца. Кстати, и быт солдата в батальоне «Фомича» тоже им тщательно продуман, насколько это возможно в условиях военных действий. Во время ротации и смены личного состава на передовой бойцы отходят на тыловые подготовленные позиции и имеют здесь возможность отдохнуть, помыться в специально построенной для этого бане, привести себя в порядок. И все это благодаря командиру батальона.
Сейчас по мере возможности помогаю заниматься сбором и отправкой в батальон гуманитарной помощи. Эту помощь организовал наш сослуживец – Евгений Жемков (позывной «Боксер»). Недавно ездил туда вновь – вместе со священником из поселка Куюки отцом Виталием побывали в батальоне, привезли ребятам гуманитарную помощь. Сейчас отец Виталий снова в поездке, в ходе которой он посетит наш батальон и другие воинские подразделения, направленные в зону СВО из Татарстана, и передаст им гуманитарную помощь, собранную жителями нашей республики.
После ранения не пожалели о решении принять участие в СВО?
Что вы! Рад, что смог туда попасть. Жаль только, что успел мало сделать полезного, поэтому и хочу поскорее вернуться в свой батальон. Ведь главное, что сделал «Фомич», – он не только создал и отлично руководит батальоном «Русский легион» – «Барс-13», но и сделал его больше, чем чисто воинское формирование.
Сергей Фомченков создал идею, точку притяжения не только для бойцов нашего батальона, но и для других добровольческих батальонов, волонтеров со всей страны. Собрал пассионарный потенциал людей, готовых как защищать с оружием в руках свою Родину, так и работать после победы на ее благо в мирной жизни. «Русский легион» – «Барс-13» – это уже движение патриотов, набирающее силу с каждым днем.