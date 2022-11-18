 Эпидпорог по ОРВИ превышен в Татарстане на 13%
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Эпидпорог по ОРВИ превышен в Татарстане на 13%

По данным Роспотребнадзора, превышение эпидпорога происходит за счет взрослого населения.

Республика
18 ноября 2022  11:48
Автор:
Дамира Хайрулина

Специалисты зафиксировали в Татарстане превышение эпидемиологического порога по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями на 13%. Об этом в ходе пресс-конференции сообщила сегодня замглавы управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина.

«На сегодня мы отмечаем прирост заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей ОРВИ на 11%, и мы выше эпидемического порога -  на сегодня пока ненамного, но на 13% мы отмечаем. Это говорит о том, что ситуация будет развиваться дальше», - сказала Авдонина.

С ее слов, эпидемиологический порог формируют лица взрослой категории. «Превышение [эпидпорога происходит] за счет взрослого населения», - отметила она.  

По данным специалистов, в 42% случаев речь идет об RS-вирусе, в 30% - риновирусе. Помимо этого, на территории РТ зафиксированы 57 случаев метапневмовируса, который составляет 9,5%. За прошлый сезон этот вирус встречался лишь два раза.

Авдонина пояснила, что метапневмовирус провоцирует заболевания верхних дыхательных путей. Зачастую инфекция спускается в бронхи, вызывая бронхиты и бронхопневмонию.

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