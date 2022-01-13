Эрика Гафарова обвинили в попытке заказного убийства челнинского бизнесмена Миннехузина

Основателя фонда Gafarov and partners LTD Эрика Гафарова обвинили в попытке заказного убийства бизнесмена Равиля Миннехузина из Челнов. Об этом сообщил блогер Андрей Алистаров в видеоролике на своем YouTube-канале «Железная ставка», опираясь в том числе и на материалы «Казанских ведомостей».

На фрагменте видео Алистарова запечатлен сам Гафаров, напротив которого, по словам блогера, сидит Руслан Ажиев* (Абдул Хаким Шишани), который внесен в перечень террористов и экстремистов. Между ними происходит диалог, в котором основатель фонда просит «убрать Равиля Миннехузина» за 560 тыс. рублей.

После этого они жмут друг другу руки, и Ажиев* собирает со стола пачки денег, как заявляет Алистаров, предоплату за убийство.

Сам Гафаров ранее заявлял, что это видео было снято во время того, когда его пытали. Но, по мнению автора расследования, раньше Гафаров якобы сам сотрудничал с этими людьми.