 Эшелон мобилизованных татарстанцев отправился на пункт постоянной дислокации
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Эшелон мобилизованных татарстанцев отправился на пункт постоянной дислокации

На территории Татарстана остаются военнослужащие одного полка. О дате их отправки не сообщается.

Республика
16 декабря 2022  09:40
Автор:
Дамира Хайрулина

Прошедшие боевое слаживание мобилизованные из Татарстана отправились к пункту постоянной дислокации. Эту информацию «КВ» подтвердили в отделении военного комиссариата Республики Татарстан.

«Еще вчера их [мобилизованных] отправили», - сказал собеседник, который рекомендовал получить более детальный комментарий в командовании Казанского танкового училища, представитель которого оказался на выезде. 

Сообщается, что на территории Татарстана продолжает находиться один полк. О дате отправке военнослужащих данного полка ее не сообщается.

Напомним, первый эшелон мобилизованных татарстанцев проводили в зону спецоперации в конце октября. Военнослужащие поступили в одну из военных частей центрального военного округа, где должны были в течение месяца пройти этап боевого слаживания и продолжить подготовку к службе.

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