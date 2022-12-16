Эшелон мобилизованных татарстанцев отправился на пункт постоянной дислокации

Прошедшие боевое слаживание мобилизованные из Татарстана отправились к пункту постоянной дислокации. Эту информацию «КВ» подтвердили в отделении военного комиссариата Республики Татарстан.

«Еще вчера их [мобилизованных] отправили», - сказал собеседник, который рекомендовал получить более детальный комментарий в командовании Казанского танкового училища, представитель которого оказался на выезде.

Сообщается, что на территории Татарстана продолжает находиться один полк. О дате отправке военнослужащих данного полка ее не сообщается.

Напомним, первый эшелон мобилизованных татарстанцев проводили в зону спецоперации в конце октября. Военнослужащие поступили в одну из военных частей центрального военного округа, где должны были в течение месяца пройти этап боевого слаживания и продолжить подготовку к службе.