Еще четыре дополнительных авиарейса свяжут Татарстан с другими регионами России

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Город
8 мая 2024  09:09
Автор:
Эндже Гарафиева

Авиакомпания Nordwind Airlines будет совершать увеличенное количество рейсов в города России из аэропорта Казани. Планируется, что главным маршрутом станет Казань – Санкт-Петербург. Каждую неделю в северную столицу будет улетать 24 рейса.

Казань с Москвой будут связывать восемь рейсов в неделю, до Минеральных Вод на один меньше – семь. Также ожидается еще одно направление – это Калининград с шестью перелетами в неделю.

Допрейсы будут доступны с 10 июня, так что уже этим летом казанцы смогут распланировать свой отдых с дополнительным трансфером.

Ранее сообщалось, что теперь жители Барнаула, Иркутска, Кемерово, Красноярска, Новокузнецка, Омска, Томска, Улан-Удэ и Якутска смогут прилетать в Казань прямыми рейсами.

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