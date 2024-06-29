Еще двух пациентов, госпитализированных с ботулизмом, выписали из больницы

Как сообщает телеграм-канал Республиканской клинической инфекционной больницы, два пациента, которые ранее были госпитализированы с ботулизмом, выписались из больницы.

На данный момент на лечении еще остается 10 человек, один из них подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако врачи отмечают улучшение состояния 2 пациентов, их перевели из реанимации в стационар.

Напомним, причиной вспышки заболевания ботулизмом стал салат «Лобио», который пострадавшие заказали в доставке. В Татарстане было зарегистрировано 20 подобных случаев.