Ещё 1,3 млрд рублей выплатят аграриям Татарстана до конца года

В Татарстане продолжается последовательное предоставление мер государственной поддержки сельхозпроизводителям. Об этом сообщил заместитель Премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на совещании в Доме Правительства РТ, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

На сегодняшний день до хозяйств республики доведено 4,3 млрд рублей. Из них 1,2 млрд рублей направлены на приобретение минеральных удобрений, проведение агротехнологических работ, производство овощей, картофеля и другие мероприятия в области растениеводства и мелиорации. 2,1 млрд рублей выделены на повышение продуктивности в молочном скотоводстве и поддержку животноводства, 388,5 млн рублей на производство и реализацию зерновых культур, и 321,6 млн рублей на техническую и технологическую модернизацию агропромышленного комплекса.

Зяббаров также отметил, что до конца мая планируется выплата еще около 1,3 млрд рублей субсидий.

Совещание в формате видеоконференцсвязи со всеми муниципальными образованиями провел Раис Татарстана Рустам Минниханов. В мероприятии участвовал также Премьер-министр РТ Алексей Песошин.