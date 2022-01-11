«Если не сдам, отвернется семья»: как справиться со стрессом во время сессии

После новогодних каникул, праздник для студентов резко обрывается сессией и экзаменами в вузах. Кажется, что времени перестроиться нет, так как все каникулы многие просто забывают обо всем и с головой окунаются в праздничные дни.

Конечно, кто-то подходит к вопросу основательно и не теряет времени, но даже те, кто выучил все билеты, переживают и испытывают стресс.

Сейчас есть множество способов войти в контакт с собой и не тратить нервы на переживания. К сожалению, почти все лайфхаки поверхностные и не приносят пользы.

Корреспондент «КВ» выяснила у самих студентов, с чем они сталкиваются во время сессий, а также узнала, какие способы и правда помогают освободить голову от триггеров.

«Привилегии и личные неприязни преподавателей»

Студентка четвертого курса КФУ ИМО рассказала, что чувство волнения и переживания перед сессией прошло у нее лишь после того, как она перешла на четвертый курс.

«По сравнению с ЕГЭ сдать сессию легче. Преподаватели сами идут на уступки. Мне кажется, привилегии зависят именно от вуза и специальности. Я слышала, что в других местах с этим строже», — поделилась она.

Девушка отметила, что на самом деле она делает домашнее задание иногда и один раз в месяц, но все равно учиться и сдает экзамены хорошо.

А вот студентам журфака в том же КФУ нужно не только прилежно учиться, но и работать на собственную репутацию.

«Сдать у нас, в принципе, легко, если стараться весь год. Но все еще зависит от того, как к тебе относиться преподаватель. Кажется, что иногда „преподы“ из-за своей личной неприязни не могут уступить пару баллов», — поделилась студентка третьего курса журфака КФУ.

По словам девушки, хорошо сработать во время сессии должна еще и староста.

«Важно, как в этот момент поведет себя староста. Ведь она нужна не только, чтобы отмечать нас на парах. Она первая, кто должен выстроить диалог с преподавателем и, если что, „отмазать“ нас», — сказала девушка.

И хотя условия для сдачи сессии у институтов разные, девушки сошлись на одинаковых признаках стресса.

«В момент, когда проваливаешь экзамен, начинаются трястись руки, учащается сердцебиение и даже иногда начинает болеть живот», — отметила студентка ИМО.

Лайфхаки, чтобы избежать стресс от экзаменов

Чтобы разобраться в своих эмоциях, психолог Майя Камалова советует студентам попробовать психотерапевтический инструмент «Дневник эмоций».

Для этого нужно на листе бумаги сделать три колонки. В первую внести важное событие, по поводу которого студент переживает, далее прописать все свои чувства, например — тревога, грусть или тоска. В последней же написать свои мысли, к примеру, — «Я думаю, что, если я не сдам этот экзамен, от меня отвернется семья».

«Здесь целесообразно будет работать с этой установкой, проверять ее на истинность, приводить различные аргументы за и против, исследовать откуда она и кому на самом деле принадлежит, смотреть комплексно», — отмечает психолог.

По словам девушки, когда можно отследить свои мысли и чувства, с большей вероятностью можно их изменять, слышать себя и понимать, а также видеть, какой триггер появляется для каждой волнующей эмоции.

Также перед самим экзаменом нужно найти в себе слова поддержки, которые бы сказали близкие и любящие люди.

Если же необходимо успокоить себя быстро, то нужно перевести фокус внимания на диафрагмальное дыхание, то есть дыханием животом.

«При таких глубоких вдохах и выдохах активируется парасимпатическая нервная система, которая помогает нам успокоить нервную систему», — поделилась Камалова.