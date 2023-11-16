Есть ли дефицит с кладбищами в Казани?

Казанцы отмечают прежде всего явно завышенный прайс на все, что так или иначе связано с похоронами. Все подобные услуги, включая поиск места на кладбище, само захоронение, а также организацию поминок, могут обойтись родственникам в огромную сумму - до 80 - 90 тысяч рублей. Личный опыт наших читателей показывает, что в эту сумму обычно входит плата за место на кладбище города, копку и обустройство могилы, поминки плюс отпевание или приглашение муллы, трансфер на микроавтобусе от морга до кладбища и далее до места организации поминок, оформление необходимых документов. Для рядовых пенсионеров, не имеющих состоятельной родни, это довольно большие деньги. Поэтому стоит упомянуть, что некоторые родственники предпочитают хоронить в деревнях и селах. Так выходит дешевле. Если же со всеми заинтересованными организациями договариваться самому, без помощи страхового агента, то, по всей видимости, тоже можно немного сэкономить. Однако в эмоционально подавленном состоянии заниматься организацией похорон не каждому под силу.

Причем государство в настоящее время компенсирует только порядка 9 тысяч рублей из всех этих расходов. И то постфактум.

Хорошо, если гражданин заранее позаботился о своем последнем пристанище. Например, кого-то хоронят в одной могиле с ранее умершим близким человеком. Но, к сожалению, не все обладают такой предусмотрительностью. Корреспондент «КВ» посмел предположить, что дороговизна похорон упирается в дефицит мест на казанских кладбищах. Это известный экономический закон: когда чего-то становится меньше, оно сразу дорожает.

Похоронный агент Станислав, с которым удалось пообщаться корреспонденту «КВ», рассказал, что казанские кладбища давно уже переполнены. По его сведениям, официально сейчас открыты для новых захоронений только Самосыровское кладбище и «Курган», расположенный в Пестречинском районе. «Но все еще существует практика, когда хоронят родственников в одной могиле. Поэтому и на Арском, и на Сухой Реке часто можно встретить траурные процессии», - говорит похоронный агент. По словам Станислава, вскоре под Казанью начнут строить крематорий. Но сроки окончания строительства не известны. Также молодой человек опасается, что цена на кремацию может достигнуть такой величины, которая вполне сопоставима со стандартным прайсом на традиционные похороны.

За разъяснением ситуации корреспондент обратился в пресс-службу мэрии Казани. Был получен оперативный ответ из исполкома города:

«Действительно, до 2020 года перед городом остро стоял вопрос практически полного заполнения существующих кладбищ и отсутствия свободных мест для новых захоронений. Однако на сегодняшний день эта проблема уже не актуальна.

В настоящее время закрыты для новых захоронений старое мусульманское кладбище «Бишбалта» и кладбище «Окольное». Шесть кладбищ являются действующими: введенный в эксплуатацию в 2020 году похоронный комплекс «Курган», действующее с 2003 года «Мусульманское вероисповедальное», а также «Салмачи» (православное), «Мирное», «Дербышенское» и «Юдинское». На всех действующих кладбищах, кроме «Кургана» и «Мусульманского», мест мало, на «Кургане» и «Мусульманском» достаточно много.

Еще 28 кладбищ открыты для захоронений лишь на имеющихся родственных местах в пределах оград и для подзахоронений в существующие могилы по истечении периода минерализации (не ранее 15 лет с момента последнего захоронения). Такая практика объясняется потребностью самих горожан: в родительскую субботу и другие дни поминовения усопших они предпочитают не ездить по разным кладбищам, а посетить лишь одно. Поясним также, что подзахоронения возможны исключительно на основании волеизъявления ответственного за захоронение в каждой конкретной могиле. Для свободного захоронения эти кладбища закрыты.

Похоронный комплекс «Курган» представляет собой два кладбища общей площадью 77,7 га. Комплекс рассчитан на 147 тысяч мест, из которых на сегодняшний день заполнено 4,3 тысячи, или менее 3%. По расчетам, на «Кургане» можно будет хоронить до 2050 года. «Мусульманское» кладбище заполнено примерно на 25%, и его должно хватить еще на 20 - 25 лет.

Когда в Казани откроется крематорий, сказать не можем, так как пока не определен источник финансирования. К настоящему времени изучен опыт работы крематориев в Новосибирске, Нижнем Новгороде и Симферополе. И модель, действующая в Симферополе, кажется Управлению по организации ритуальных услуг в Казани наиболее разумной: качественное китайское оборудование даже с системой очистки выходит дешевле, чем европейское без нее.

Колумбарий при крематории теоретически возможен, но сейчас говорить о его создании в Казани преждевременно. Вопрос будет решаться инвестором.

Что касается стоимости похорон - она никак не связана с наличием мест на кладбищах, так как земля под захоронения выделяется гражданам бесплатно на основании закона. Граждане платят лишь за услуги: рытье могилы, установку ограды, памятника, катафалк, гроб или саван, одежду для усопшего, поминки. Стоимость кремации на порядок ниже традиционных похорон».