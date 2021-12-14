«Есть основания для отстранения»: как из «Нашего двора» гонят нерадивых подрядчиков

На брифинге в Кабмине о реализации программы «Наш двор» в этом году отчитались заместитель директора Фонда «Институт развития городов РТ» Венера Камалова, директор Фонда содействия созданию благоустроенной среды в РТ Нияз Ситдиков и глава республиканского Минстроя РТ Марат Айзатуллин.

Программе, по их словам, в этом году все же пришлось столкнуться с различными проблемами от роста цен на стройматериалы до нехватки средств на реализацию проектов. К ним же относятся и вопросы с недоброкачественными подрядчиками, которые то ли специально, то ли осознано затягивают сдачу работ подолгу, не выезжая из дворов.

«Если говорят, что цены выросли на 30%, мы к нашему существующему лимиту не добавляем этих денег»

В этом году в Татарстане благоустроили 1078 дворов, в 2020 году — 1091 двор. Общий объем финансирования составляет 50 млрд рублей. За 2021 год программа охватила более 300 тыс. жителей, а за два года — более 660 тыс. человек. В сумме за пять лет реализации программы около 2 млн жителей республики получат обновленные дворовые территории.

«В 2021 году по программе было отремонтировано 514 км тротуаров. А за 2 года реализации программы в сумме выполнено 1045 км новых освещенных тротуаров. Напомню, приоритет пешехода — это один из основных принципов программы. Поэтому мы выполняем тротуары по важным пешеходным маршрутам микрорайонов так, чтобы они вели к социально значимым объектам», — рассказал Айзатуллин.

На вопрос о том, как на реализацию программы повлиял рост цен на стройматериалы в этом году глава Минстроя РТ ответил, что к работам готовятся сильно заранее.

«Эта проблема есть и остается, но мы, готовясь к этой программе в начале года, знали, что мы будем делать по ней. И если на сегодняшний момент брать программу на 2022 год, мы уже понимаем какой нам нужен будет объем стройматериалов и комплектующих. Вопрос был по малым архитектурным формам (МАФ), к его решению мы внимательно подошли и смогли отрегулировать цены. Нас спасло то, что мы сделали задел в начале года и оплатили все заранее», — отметил спикер.

Директор Фонда содействия созданию благоустроенной среды в РТ Нияз Ситдиков добавил, что в этом году удорожание было и на металл, и на дерево, и работа самих мастеров стали дороже.

«Слава богу, у нас в республике есть конкуренция, заводов у нас десятки, поэтому благодаря тому, что работа проводится с каждой организацией, по очень хорошим ценам покупаем МАФы и "влезаем» в эти деньги, вариантов других у нас нет. Даже если говорят, что цены выросли на 30%, мы к нашему существующему лимиту не добавляем этих денег, мы все это прорабатываем с поставщиками. И эта же работа будет продолжена в 2022 году», — подчеркнул Ситдиков.

«Лимит денег все-таки конечен»

Ранее на сессии Казгордумы заместитель руководителя исполкома, курирующий вопросы благоустройства, Игорь Куляжев заявил, что из-за роста цен на стройматериалы программа «Наш двор» может не реализоваться в срок.

На вопрос журналиста «КВ» Айзатуллин обозначил, что ежегодно перед началом строительного сезона утверждается лимит на всю программу, которая составляет порядка 8 млрд рублей.

«Лимит для каждого города и района прописан, о нехватке денег я не готов сейчас ответить, если такие проблемы есть, то мы готовы их рассмотреть. Может, какие-то новые пожелания появились или еще что-то», —добавил он.

Венера Камалова отметила, что все больше татарстанунв хотят войти в программу, так как они видят результаты благоустройства во дворах.

«Когда жители видят, что благоустройство выполняется комплексно, дальше возникают, как всегда, дополнительные пожелания, всегда хочется чего-то еще, и в какой-то момент границы территории двора завершаются – дальше выделенных средств на реализацию программа не может заходить. Но есть же и другие программы – муниципальные, федеральные, республиканские, которые дальше уже эту начатую историю могут продолжать. Я думаю, речь шла о том, что нам все дальше и дальше хочется продолжать, а лимит он все-таки конечен», — объяснила Камалова.

«В этом году отстранили трех подрядчиков, которые занимались дорожными работами»

С приходом ковида обозначился и вопрос нехватки рабочей силы в республике, Айзатуллин заявил, что в строительном и дорожном комплексах были проблемы с рабочими, но на благоустройство дворов всегда привлекали людей из ближнего зарубежья – Узбекистана и Армении.

«Такая была проблема в 2020 году, когда не хватало рабочей силы, но справились, программа была успешно завершена. А в 2021 году все подготовились, примерно свои силы соизмерили и знали, как подходить к работе», —добавил он.

Камалова сообщила, что в этом году татарстанцы сетовали на долгий срок выполнение работ.

«Рабочие зашли и не выходили долго со двора – такие обращения встречаются достаточно часто. Мы в этом году отстранили трех подрядчиков, которые занимались дорожными работами. Когда у нас есть назревший конфликт, у нас есть все основания для отстранения. Такие решения достаточно быстро принимаются, и всегда есть оперативная замена таких подрядчиков», — заключила она.