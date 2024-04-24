Эстафета - спортивная классика Казани

Завтра в Казани состоится легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Республика Татарстан» и комитета по физической культуре и спорту Казани. Забеги пройдут уже в 82-й раз.

К слову, только один год в истории нашего города обошелся без этого спортивного праздника. Причину можно считать уважительной - это был год разгула ковида.

Как рассказал председатель комитета физической культуры и спорта исполкома Казани Линар Гарипов, это мероприятие даст старт летнему спортивному сезону. А он обещает быть насыщенным. Чего стоят одни только Игры стран БРИКС!

На этот раз участники побегут, передавая друг другу эстафетную палочку, по Кремлевской улице. Общая длина трассы - 2450 метров. Но для благотворительного забега под эгидой «Доброй Казани», в котором предполагается участие людей с ОВЗ, соревновательный момент заменят на дружескую оздоровительную пробежку. А трасса будет значительно короче - 500 метров.

И в этот день движение транспорта на Кремлевской с 12.00 до 17.00 закроют.

Почему подобные соревнования стараются проводить в центре города, а, например, не на предназначенном для этого стадионе? Гарипов пояснил это следующим образом: надо, чтобы эстафету смогли увидеть как можно больше людей, ведь это пропаганда здорового образа жизни.

Помимо благотворительного короткого забега пройдет традиционная эстафета, в которой примут участие команды вузов и лучших по спортивным показателям школ районов. Заслуженный тренер РФ, член Общественной палаты РТ Ольга Павлова вспомнила, что и сама несколько раз бегала в этой эстафете - будучи и спортсменкой, и тренером, она даже была организатором соревнований. По ее словам, улицы Казани помнят множество именитых спортсменов. Но чемпионами и олимпийцами они стали потом. А сначала бегали на казанской эстафете. Павлова говорит, что бежали так, что воздух буквально звенел. «Эстафета - это классика Казани. Несмотря на то что она все время молодеет», - отметила тренер.

Редактор отдела спорта газеты «Республика Татарстан» Александр Медведев рассказал, что самая первая эстафета прошла 1 ноября 1942 года. В те суровые военные годы участники после забега отправлялись на фронт. Да и проводилась та эстафета, чтобы проверить физическую подготовку новобранцев. Но уже с 1947 года соревнования стали носить вполне мирный характер. Сам Медведев первый раз участвовал в эстафете в 1975 году. Но те яркие эмоции до сих пор живы в его памяти.