Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Казани проходит Республиканская олимпиада по татарской литературе

Заключительный этап Республиканской олимпиады школьников по родной (татарской) литературе для обучающихся школ с родным (нерусским) языком обучения проходит с 31 января по 2 февраля на базе оздоровительно-образовательного комплекса «Дуслык» Республиканского олимпиадного центра.
Проводит его Министерство образования и науки РТ. Для участия в олимпиаде по татарской литературе приглашены 135 учащихся 7 - 11-х классов из 33 муниципальных образований республики и городов Казань, Набережные Челны, являющихся победителями и призерами муниципального этапа олимпиады.Сегодня - соревновательный день, запланированы также семинары для учителей с участием председателя и членов жюри. Завтра состоится церемония закрытия олимпиады.В состав жюри входят ученые и ведущие специалисты Института языка, литературы и искусства им. Г.Ибрагимова Академии наук Республики Татарстан и Института филологии и межкультурной коммуникации им. Льва Толстого Казанского федерального университета, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РТ.
КВ
Лента новостей