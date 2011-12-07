В Казани проходит Республиканская олимпиада по татарской литературе

Проводит его Министерство образования и науки РТ. Для участия в олимпиаде по татарской литературе приглашены 135 учащихся 7 - 11-х классов из 33 муниципальных образований республики и городов Казань, Набережные Челны, являющихся победителями и призерами муниципального этапа олимпиады.Сегодня - соревновательный день, запланированы также семинары для учителей с участием председателя и членов жюри. Завтра состоится церемония закрытия олимпиады.В состав жюри входят ученые и ведущие специалисты Института языка, литературы и искусства им. Г.Ибрагимова Академии наук Республики Татарстан и Института филологии и межкультурной коммуникации им. Льва Толстого Казанского федерального университета, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РТ.