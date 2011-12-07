Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В 2020 году интерес жителей Татарстана к недвижимости вырос более, чем на треть

В минувшем году татарстанцы интересовались недвижимостью на 36% чаще, чем в 2019 году. Об этом свидетельствует количество запросов от жителей республики в Кадастровую палату Республики Татарстан.

В 2020 году Кадастровая палата Татарстана выдала из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) свыше 2,4 млн. выписок – это на 36% больше, чем в 2019 году. Характерная особенность 2020 года: подавляющее количество выписок произведено в электронной форме. В таком онлайн-формате выдано более 2,2 млн выписок, тогда как выписок в традиционном бумажном варианте гражданам выдано около 180 тысяч, уточняет пресс-служба Кадастровой палаты РТ. 

Уменьшилось на 24% и количество запросов на выписки, содержащие основные характеристики и зарегистрированные права на объект недвижимости.

Чаще всего сведения из реестра недвижимости татарстанцам нужны при купле-продаже, дарении и аренде недвижимости.

Заказать выписку из ЕГРН можно в любом офисе МФЦ, посредством почты, через портал Росреестра, а также – через новый онлайн-сервис Федеральной кадастровой палаты spv.kadastr.ru.

КВ
Лента новостей