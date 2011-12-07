В 2020 году интерес жителей Татарстана к недвижимости вырос более, чем на треть

В 2020 году Кадастровая палата Татарстана выдала из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) свыше 2,4 млн. выписок – это на 36% больше, чем в 2019 году. Характерная особенность 2020 года: подавляющее количество выписок произведено в электронной форме. В таком онлайн-формате выдано более 2,2 млн выписок, тогда как выписок в традиционном бумажном варианте гражданам выдано около 180 тысяч, уточняет пресс-служба Кадастровой палаты РТ.

Уменьшилось на 24% и количество запросов на выписки, содержащие основные характеристики и зарегистрированные права на объект недвижимости.

Чаще всего сведения из реестра недвижимости татарстанцам нужны при купле-продаже, дарении и аренде недвижимости.

Заказать выписку из ЕГРН можно в любом офисе МФЦ, посредством почты, через портал Росреестра, а также – через новый онлайн-сервис Федеральной кадастровой палаты spv.kadastr.ru.