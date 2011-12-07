Строительство домов от СК «Евродом»

Предоставляемые услуги

Сотрудники нашей компании — это высококвалифицированные специалисты с многолетним опытом работы, которые ответственно подходят к выполнению всех поставленных задач. Мы рады предоставить клиентам целый комплекс услуг, включая:

● проектирование и составление индивидуального плана строительства;

● оказываем услуги авторского надзора;

● подбор, проверку и оформление участка;

● внутреннюю и внешнюю отделку;

● поэтапный контроль строительства;

● строим дома из кирпича под ключи, вводим их в эксплуатацию.

Мы имеем безупречную репутацию на рынке строительных услуг, предоставляя клиентам гарантию на всю проделанную работу. Также в нашем распоряжении имеется свое архитектурное и проектное бюро.

Строительство под ключ

СК «Евродом» — это многопрофильная компания, современное оборудование и передовые технологии, используемые в процессе проектирования и возведения. Мы рады предоставить нашим клиентам услугу строительство «под ключ» по самой выгодной цене в Казани. В перечень оказываемых работ входит:

● подбор стройматериалов;

● установка инженерных сетей;

● создание ландшафтного дизайна;

● дизайнерские услуги (в сочетании с авторским надзором);

● отделочные работы.

Мы готовы предоставить клиентам выгодные и индивидуальные решения в сфере строительства современных домов. Также вы можете ознакомиться с уже готовыми проектами на сайте https://sk-ed.ru

Этапы строительства

Доверив возведение дома специалистам нашей компании, клиенты получают на выходе безупречный результат. Последовательность всех этапов выполнения строительных работ выглядит примерно следующим образом:

1. Вначале оставляется заявка на требуемые работы, оговариваются все детали и проводится составление плана (при необходимости).

2. Далее проводится расчет стоимости и составляется полная смета, в которой учитываются как затраты на услуги, так на материалы для внешней/внутренней отделки.

3. Затем осуществляются подготовительные работы на участке: выравнивание, разбор старых сооружение и т. д.

4. Проводится монтаж инженерных сетей и заливается фундамент.

5. Далее специалисты приступают к главному этапу — возведению каркаса здания, после чего производят монтаж кровли и выполняют декоративную отделку.

Все дома, построенные нашей компанией, отличаются современным дизайном, хорошими теплосберегающими свойствами, длительным сроком службы и другими отличительными качествами.

Преимущества компании СК «ЕвроДом»

Строительство домов в Казани и по Татарстану — одна из основных услуг, предоставляемых специалистами нашей компании. За время своего существования мы зарекомендовали себя с положительной стороны, предоставляя клиентам индивидуальный подход и доступные цены. Среди наших основных преимуществ:

● более 15 лет работы на строительном рынке;

● предоставлении гарантий на все виды оказываемых услуг;

● конкурентная политика ценообразования;

● фиксированная ставка;

● сдача объекта в заранее оговоренный срок;

● выполнение строительных работ под ключ.

За дополнительной консультацией следует обращаться к менеджерам нашей компании по телефону.

ООО «СК-ЕВРОДОМ»

ОГРН 1141690050930

Казань, улица Чернышевского, дом 27а