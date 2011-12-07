Строительство домов от СК «Евродом»

Адрес редакции: 420066, г. Казань,
ул. Чистопольская, д. 5
Сотрудники нашей компании — это высококвалифицированные специалисты с многолетним опытом работы, которые ответственно подходят к выполнению всех поставленных задач. Мы рады предоставить клиентам целый комплекс услуг, включая:
● проектирование и составление индивидуального плана строительства;
● оказываем услуги авторского надзора;
● подбор, проверку и оформление участка;
● внутреннюю и внешнюю отделку;
● поэтапный контроль строительства;
● строим дома из кирпича под ключи, вводим их в эксплуатацию.
Мы имеем безупречную репутацию на рынке строительных услуг, предоставляя клиентам гарантию на всю проделанную работу. Также в нашем распоряжении имеется свое архитектурное и проектное бюро.
СК «Евродом» — это многопрофильная компания, современное оборудование и передовые технологии, используемые в процессе проектирования и возведения. Мы рады предоставить нашим клиентам услугу строительство «под ключ» по самой выгодной цене в Казани. В перечень оказываемых работ входит:
● подбор стройматериалов;
● установка инженерных сетей;
● создание ландшафтного дизайна;
● дизайнерские услуги (в сочетании с авторским надзором);
● отделочные работы.
Мы готовы предоставить клиентам выгодные и индивидуальные решения в сфере строительства современных домов. Также вы можете ознакомиться с уже готовыми проектами на сайте https://sk-ed.ru
Доверив возведение дома специалистам нашей компании, клиенты получают на выходе безупречный результат. Последовательность всех этапов выполнения строительных работ выглядит примерно следующим образом:
1. Вначале оставляется заявка на требуемые работы, оговариваются все детали и проводится составление плана (при необходимости).
2. Далее проводится расчет стоимости и составляется полная смета, в которой учитываются как затраты на услуги, так на материалы для внешней/внутренней отделки.
3. Затем осуществляются подготовительные работы на участке: выравнивание, разбор старых сооружение и т. д.
4. Проводится монтаж инженерных сетей и заливается фундамент.
5. Далее специалисты приступают к главному этапу — возведению каркаса здания, после чего производят монтаж кровли и выполняют декоративную отделку.
Все дома, построенные нашей компанией, отличаются современным дизайном, хорошими теплосберегающими свойствами, длительным сроком службы и другими отличительными качествами.
Строительство домов в Казани и по Татарстану — одна из основных услуг, предоставляемых специалистами нашей компании. За время своего существования мы зарекомендовали себя с положительной стороны, предоставляя клиентам индивидуальный подход и доступные цены. Среди наших основных преимуществ:
● более 15 лет работы на строительном рынке;
● предоставлении гарантий на все виды оказываемых услуг;
● конкурентная политика ценообразования;
● фиксированная ставка;
● сдача объекта в заранее оговоренный срок;
● выполнение строительных работ под ключ.
За дополнительной консультацией следует обращаться к менеджерам нашей компании по телефону.
ООО «СК-ЕВРОДОМ»
ОГРН 1141690050930
Казань, улица Чернышевского, дом 27а