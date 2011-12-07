Для покупки квартиры в Казани потребуется 152 средние зарплаты

По данным портала urbanus.ru, в рейтинге доступности жилья среди крупных городов страны столица Татарстана заняла последнюю строчку. Для покупки квартиры в среднем сегменте жителю Казани понадобится 152 зарплаты. В рейтинг вошло девять городов: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Уфа, Краснодар и Тюмень.

По информации Абсолют Банка, средняя стоимость жилья в столице РТ за год увеличилась на 12 — 20%. Среди районов Казани самым престижным и дорогостоящим является квартал возле центра семьи «Казан», ограниченный улицами Чистопольской, Сибгата Хакима, мостом «Миллениум» и ул. Декабристов. Средняя стоимость квадратного метра новостроек там приближается к 150 тыс. руб. за кв. м., на вторичном рынке — свыше 100 тыс. руб. за кв. м. На втором месте по престижу и цене — исторический центр города (Вахитовский район).

Средняя стоимость покупки готовых квартир по ипотеке за год выросла с 2 — 2,2 млн руб. до 2,8 — 3 млн. руб. Причиной послужил не только рост стоимости жилья, но и уменьшение суммы первоначального взноса, а также выбор заемщиков в пользу более просторных квартир.

Представляем цены на квартиры в Казани в июне, согласно данным портала kazan.restate.ru.

Вторичное жилье. Средняя цена: 102636 руб. за кв. м. Средняя стоимость однокомнатных квартир — 4034500 руб. Двухкомнатных — 5212250 руб. Трехкомнатных — 7350750 руб.

Новостройки. Средняя цена — 113744 руб. за кв. м. Средняя стоимость однокомнатных квартир — 4347750 руб. Двухкомнатных — 5943910 руб. Трехкомнатных — 7837520 руб.

Цены на недвижимость по станциям метро. «Аметьево» — 113878 руб. за кв. м., «Горки» — 99032 руб. за кв. м., «Кремлевская» — 104890 руб. за кв. м., «Площадь Тукая» — 97983 руб. за кв. м., «Суконная слобода» — 102304 руб. за кв. м., «Авиастроительная» — 85076 руб. за кв. м., «Козья слобода» — 96297 руб. за кв. м., «Проспект Победы» — 93907 руб. за кв. м., «Северный вокзал» — 91131 руб. за кв. м., «Яшьлек» — 83646 руб. за кв. м., «Дубравная» — 99530 руб. за кв. м.