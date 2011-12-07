Продажа дома: что может повлиять на ее скорость

Речь идет о необходимости оформления земельного участка. Приобретение домов без него по законодательству невозможно, поэтому важно подготовить документы на оба объекта. В остальном же процедуры продажи недвижимости, в целом, имеют одну общую процедуру.

Подготовку к процессу следует начать со сбора всей необходимой документации. Нередко сделки срываются просто потому, что продавец не озаботился этой задачей, а покупатель – не хочет ждать, пока все документы будут на руках. Немаловажным моментом является и подготовка самого дома. Если требуется, то необходимо сделать небольшой ремонт, привести в порядок интерьер, обновить половое покрытие или обои и т.п. Дом должен производить хорошее впечатление, поэтому также потребуется провести генеральную уборку, убрать весь лишний хлам, чтобы покупатели могли оценить состояние недвижимости без мешающих вещей.

При продаже дома весомую роль играет и состояние придомовой территории. Поэтому подготовка экстерьера также является серьезным подготовительным этапом процесс покупки-продажи. Ремонт ограждения, покраска дверей, посадка цветов и расчистка клумб могут помочь существенно улучшить внешний вид жилья, и сформировать у покупателя положительное первое впечатление.

Также риелторы рекомендуют убрать перед выставлением дома на продажу все личные вещи, фотографии и другие детали, которые демонстрируют его принадлежность текущим собственникам. Кроме того, рекомендуется забрать домашних животных из дома и спрятать все атрибуты их проживания.

Чтобы не оттолкнуть потенциальных покупателей при просмотре недвижимости, следует устранить все неприятные запахи, ведь они также принимают участие в формирование мнения о доме. А вот ароматы домашней выпечки или дорогих духов могут стать дополнительным плюсом к общему впечатлению о жилье. Такой прием сегодня достаточно широко используется профессионалами.

Кроме того, если продажа осуществляется самостоятельно, следует позаботиться о том, чтобы разместить объявление на максимальном количестве онлайн-площадок. Предварительно необходимо сделать качественные фотографии дома. Наличие фото существенно повысит интерес покупателей, а значит – и шансы продать недвижимость в короткие сроки.