Кадастровая стоимость: если не согласен с оценкой объекта

- Для этого можно обратиться в многофункциональный центр и заказать выписку из Единого государственного реестра недвижимости о кадастровой стоимости. Также это делается самостоятельно - на портале rosreestr.ru. Данная выписка предоставляется бесплатно и готовится в течение трех рабочих дней.Кроме того, собственники недвижимости могут оперативно узнать кадастровую стоимость принадлежащих им объектов в «Личном кабинете правообладателя» на сайте Росреестра. Узнать информацию о кадастровой стоимости объекта недвижимости можно и с помощью сервисов «Запрос посредством доступа к ФГИС ЕГРН», «Публичная кадастровая карта» и «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online».- Получил налоговое уведомление. Я не согласен с кадастровой стоимостью моего объекта недвижимости. Что мне делать? - Если вы считаете кадастровую стоимость своего объекта недвижимости неверной, то можете ее оспорить в суде или специальной комиссии по оспариванию кадастровой стоимости при Управлении Росреестра по РТ. Вы как физическое лицо можете выбрать - обратиться в суд или комиссию, а вот юридические лица обязаны сначала обратиться именно в комиссию.- С какими документами необходимо обратиться в комиссию? В какие сроки будет рассмотрено заявление?- Чтобы оспорить кадастровую стоимость, необходимо подать заявление в комиссию, приложив следующие документы:- выписку из Единого государственного реестра недвижимости о кадастровой стоимости объекта недвижимости;- нотариально заверенную копию правоустанавливающего документа на объект недвижимости; - документы, подтверждающие недостоверность сведений об объекте недвижимости, использованных при определении его кадастровой стоимости, в случае если заявление подается по основанию недостоверности указанных сведений;- отчет об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости, составленный на бумажном носителе, а также подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью в форме электронного документа, в случае если заявление подается по основанию установления в отношении объекта недвижимости его рыночной стоимости.Заявление о пересмотре кадастровой стоимости рассматривается комиссией в течение одного месяца. - Где можно получить подробную информацию о работе комиссии? - Вся необходимая информация, связанная с перечнем документов и так далее, есть на официальном сайте Управления Росреестра по Республике Татарстан в разделе «Кадастровая оценка объектов недвижимости». Там все достаточно подробно описано. Кроме того, результаты рассмотрения споров в кратчайшие сроки также размещаются на нашем сайте. Непосредственно с заявлением необходимо обращаться по адресу: Казань, ул. Авангардная, 74. В случае возникновения вопросов можно позвонить по тел.: (843) 255-25-28, 255-25-23.