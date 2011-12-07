Минниханов: К концу 2020 года в Татарстане будет 22 газовые заправочные станции

К концу 2020 года в Татарстане будут работать 22 автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС). Об этом Президент РТ Рустам Минниханов заявил на выездном совещании ассоциации производителей оборудования «Новые технологии газовой отрасли» и ПАО «Газпром» по вопросу «Развитие отечественных технологий и создание оборудования для СПГ-проектов».«В республике с 2013 года ведется долгосрочная скоординированная работа производителей автотехники, потребителей и газовиков по развитию инфраструктуры газомоторного рынка. В частности, за последние три года построены девять автомобильных газонаполнительных компрессорных станций. Их общее количество доведено до 19. До 2020 года запланировано строительство еще трех станций», – отметил Минниханов.Кроме того, в республике начата реализация проекта по строительству комплекса по сжижению природного газа мощностью 48 тыс. тонн в год. Планируется строительство и ввод в эксплуатацию девяти крио-АЗС. Правительство РТ готовит к утверждению Программу развития рынка СПГ в Татарстане до 2030 года.Согласно прогнозам ведущих экспертов, к 2035 году мировой спрос на сжиженный природный газ удвоится и составит около 600 млн тонн в год. Все это свидетельствует о наличии стабильного в долгосрочной перспективе рынка сбыта, добавил Президент РТ.Выездное совещание ассоциации в Казани проводит председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков. Минниханов поблагодарил Зубкова за оказываемую Татарстану поддержку в развитии рынка газомоторного топлива.Ранее, как сообщало ИА «Татар-информ», почетные гости дали старт строительству нового цеха Казанькомпрессормаша.