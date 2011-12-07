В Казани построят новый ЖК бизнес-класса на площади 53 га

В Советском районе Казани построят новый ЖК бизнес-класса «Северная Чебакса». Под жилмассив выделят 53 га, на которых построят 192 дома. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов исполкома столицы РТ.

На территории комплекса также появится поликлиника, аптека, магазин, банк, отделение связи, пункт охраны, здание администрации, а также кафе.

В новом ЖК все дома будут двухэтажными. Предполагается, что здесь будут жить около 615 человек.