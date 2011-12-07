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Стало известно, в каких районах Казани завышена стоимость на жилье

Стоимость жилья в Парке молодоженов и у Казанского Кремля завышена на 10–15%.

Стало известно, в каких районах Казани завышена стоимость на жилье. Цены и число предложений о продаже недвижимости сравнил искусственный интеллект компании Realiste.

Согласно системе, стоимость жилья на 10–15% на фоне резкого снижения предложения от девелоперов завышена в Парке молодоженов и у Казанского Кремля.

По словам руководителя центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергея Зайцева, в местах, где на рынке новостроек есть дефицит предложения, конкуренция за покупателя сводится к минимуму. Такое же условие подходит, если в тех локациях работает мало девелоперов.

«Это приводит к более динамичному росту средней цены, ограничить которую может либо снижение спроса, либо повышение уровня конкуренции за покупателя. А для этого нужно наращивать объемы ввода», — сказал он. 

КВ
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