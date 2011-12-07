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Вопрос с обманутыми дольщиками по поручению Минниханова в Татарстане будет закрыт

На данный момент обманутые жильцы ожидают квартиры в компенсационных домах по улицам Аграрная и Раиса Гареева в Казани.

Директор Фонда поддержки обманутых дольщиков РТ Иван Новиков заявил, что в следующем году более 300 участников долевого строительства получат свои долгожданные ключи от квартир.

Согласно поручению Президента РТ Рустама Минниханова, обманутые жильцы получат квартиры в компенсационных домах по улицам Аграрная и Раиса Гареева в Казани. Они будут равнозначны по площади купленным квартирам на этажах, не предусмотренных в плане строительства.

Тогда застройщик ООО «Фирма «Свей» продавал несуществующие по факту квартиры в домах № 3 и № 6 ЖК «Золотая середина». Сейчас же строительством дома для них займется Республиканский фонд поддержки лиц.

КВ
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