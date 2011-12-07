О чем надо знать при покупке недвижимости?

Прежде всего еще до заключения сделки нужно удостовериться в том, что сам собственник действительно хочет продать свою недвижимость. Кроме того, следует проверить наличие у продавца правоустанавливающих документов на объект недвижимости.Это могут быть, например, договоры приватизации, дарения, купли-продажи, долевого участия и другие, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по РТ.Таким образом, при планировании покупки недвижимости необходимо проверить историю объекта и документов. Особенно это важно, если недвижимость продают по доверенности. В этом случае нужно через специальный сервис на сайте Федеральной нотариальной палаты убедиться в том, что доверенность действительна и не отозвана. Покупателю не лишним будет связаться с собственником и удостовериться, что он говорит именно с тем, на кого оформлена недвижимость. Если покупателю предоставили не оригиналы документов, а их дубликаты или копии, может оказаться, что документы поддельные. А настоящие владельцы при этом и не подозревают, что их собственность продается. Подозрительно, если покупателя торопят с подписанием документов, если квартира продается за цену много ниже рыночной без достаточных для этого оснований. Следует обратить внимание и на частую перепродажу объекта недвижимости за короткий срок.Узнать историю объекта недвижимости и установить факт принадлежности объекта недвижимости продавцу можно с помощью выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Запросить выписку можно на сайте Росреестра (rosreestr.ru) или в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). В данной выписке есть информация об объекте недвижимости, ее предыдущих и нынешних владельцах. Так можно узнать, не передана ли квартира в ипотеку, не наложен ли на нее арест, нет ли записи о том, что на регистрацию права или сделки необходимо согласие третьего лица и т.д. Дополнительной юридической защитой от мошеннических схем сделок является ее нотариальное удостоверение. Удостоверяя сделку, нотариус обязан убедиться в том, что сособственники недвижимого имущества надлежащим образом извещены о возможности преимущественного права покупки, что на недвижимость не наложен арест, запрет на отчуждение, что отчуждающая сторона имеет на это право и является дееспособной, убедиться в подлинности документов, удостоверяющих личность (в том числе документов представителей), и т.д. Кроме того, нотариус несет полную имущественную ответственность за вред, причиненный по его вине имуществу гражданина или юридического лица в результате совершения нотариального действия с нарушением закона.Если вы готовы к совершению сделки, то можно воспользоваться электронными услугами Росреестра - подать заявление на государственную регистрацию прав в электронном виде. Это позволяет избежать расходов на посреднические услуги, сократить размер госпошлины и сроки регистрации. Кстати, если у вас в собственности есть объекты недвижимости, вы можете подать заявление о невозможности госрегистрации перехода, ограничения (обременения), прекращения права на принадлежащие вам объекты недвижимости без вашего личного участия или участия вашего законного представителя. В этом случае в ЕГРН вносится запись о таком заявлении. Это является основанием для возврата без рассмотрения заявления, представленного иным лицом на госрегистрацию перехода, ограничения (обременения), прекращения права на соответствующий объект недвижимости.