Татарстанцы стали чаще интересоваться земельными участками

Количество сделок по купле-продажи недвижимости на территории Татарстана после снятия ограничительных мер, связанных с коронавирусной инфекцией, постепенно увеличивается, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по РТ.

Так, например, в июле текущего года заявлений о регистрации сделок с недвижимостью было принято более 109 тысяч - это даже больше, чем в июле 2019 года, когда таких заявлений от граждан поступило 92 294.

При этом вот какую примечательную особенность, которую внесла в выбор недвижимости пандемия, отметила и.о. заместителя руководителя Управления Росреестра по Республике Татарстан Лилия Бурганова: «После длительного нахождения на самоизоляции наши граждане действительно стали больше интересоваться земельными участками, возможно, под будущее строительство своих домов. Наметившаяся тенденция вполне объяснима и закономерна».