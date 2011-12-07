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Татарстанцы стали чаще интересоваться земельными участками

В июле текущего года заявлений о регистрации сделок с недвижимостью было принято более 109 тысяч - это даже больше, чем в июле 2019 года

Количество сделок по купле-продажи недвижимости на территории Татарстана после снятия ограничительных мер, связанных с коронавирусной инфекцией, постепенно увеличивается, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по РТ. 

Так, например, в июле текущего года заявлений о регистрации сделок с недвижимостью было принято более 109 тысяч - это даже больше, чем в июле 2019 года, когда таких заявлений от граждан поступило 92 294. 

При этом вот какую примечательную особенность, которую внесла в выбор недвижимости пандемия, отметила и.о. заместителя руководителя Управления Росреестра по Республике Татарстан Лилия Бурганова: «После длительного нахождения на самоизоляции наши граждане действительно стали больше интересоваться земельными участками, возможно, под будущее строительство своих домов. Наметившаяся тенденция вполне объяснима и закономерна».

КВ
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