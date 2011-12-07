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105 семей из Елабуги получат ключи от квартир соципотечного дома

Дом построили в рамках республиканской программы социальной ипотеки и национальному проекту «Жилье и городская среда».

В Елабуге 105 семей получат ключи от квартир домов, строительство которого реализовалось в рамках республиканской программы социальной ипотеки и национальному проекту «Жилье и городская среда».

Заключение о соответствии получено Инспекциией Госстройнадзора республики. Пятиэтажное здание соответствуют всем требованиям технической документации. В нем расположено 105 квартир, 26 из которых предназначены для детей-сирот. Территория дома, расположенного в микрорайоне Танайка, благоустроена и на ней имеется детская площадка с зонами отдыха.

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