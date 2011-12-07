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Спрос на собственный бункер вырос в России в четыре раза

Их продажи за последние годы увеличились на 400%.

За время вынужденного карантина из-за пандемии коронавируса жители России пересмотрели свое отношение к выбору местожительства и начали отдавать предпочтение загородной недвижимости – отмечено увеличение спроса на 20-30%, сообщает деловой портал bfm.ru. В зависимости от доходов интерес варьируется от дачных домиков до многомиллионных резиденций и даже бункеров - их продажи за последние годы увеличились на 400%.

В качестве главной причины выбора своего частного дома для проживания, отмечают эксперты - страх перед пандемией и убеждение в том, что катаклизмы лучше пережидать «на земле». 

Отсюда и сильное желание покинуть города, особенно крупные, где вероятность заразиться выше. Например, из Москвы с началом самоизоляции на дачи в пригород уехали около 1,5 млн человек, а это практически 10% населения.

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