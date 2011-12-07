За что платят житель частного сектора и собственник квартиры?

Свой дом - хлопотно, но экономноПрежде чем рассказать о коммунальных платежах, супруги Замалеевы поведали о том, как они подводили газ, воду и электричество. Когда был построен дом, наши герои, поднакопившие немалую сумму, направились в соответствующие организации. Хорошо, если дом находится не в чистом поле и до ближайших газопровода, водопровода и линии электропередачи несколько десятков метров. Специалисты сделают все как надо, и в доме появится газ, а также вода и свет. Главное, чтобы это было не самовольное подключение, а не то придется платить немалые штрафы.Только за подведение газовой ветки, подключение и установку счетчика необходимо будет заплатить примерно 50 - 55 тыс. рублей. А еще необходимо за свой счет купить газовое оборудование, в том числе и обогревательный котел. Цены на него начинаются от 10 тыс. рублей.Подвод и подключение электрического кабеля, а также установка счетчика обойдется примерно в 20 тыс. рублей. Примерно столько же придется заплатить за водовод. Канализация в частном доме также забота собственника. Шестиметровая выгребная яма, выполненная из бетонных колец, обойдется примерно в 40 тыс. рублей. И это не считая договоров, которые надо будет заключить с каждым поставщиком. В итоге на инженерные сети собственник нового частного дома потратит примерно 130 - 150 тыс. рублей. Примиряет с тратами только тот факт, что все эти работы делаются один раз и на долгое время.Переходим к ежемесячным платежам. В месяц за холодную воду по счетчику семья Замалеевых платит 170 рублей, за электроэнергию - 1300 рублей. На этом пункте супруги сделали акцент - у них в некоторых комнатах установлено точечное освещение и везде энергосберегающие лампы. Газ семья использует по счетчику на отопление дома и подогрев воды. Летом сумма платежа составляет 600 - 700 рублей, зимой средний показатель - 2600 - 2700 рублей. В самые суровые холода может набежать до 4,5 тыс. рублей. Откачка выгребной ямы требуется не ежемесячно. Замалеевы вызывают ассенизатора примерно раз в полгода и платят за эту услугу тысячу рублей.- Чтобы не было теплопотери, мы капитально утеплили дом, постоянно следим за ним, - говорят супруги. - Все, что делают в многоквартирном доме слесари-сантехники, в частном доме забота наша. Частники не платят за содержание жилого помещения, уборку двора, не вносят взносы за капитальный ремонт, поскольку все эти работы они делают сами либо нанимают специалистов. В итоге в среднем получается 2870 рублей летом и 4700 зимой.Отдельной графой нужно выделить оплату вывоза бытового мусора. Начисляется она ежеквартально - на семью из трех человек примерно выходило 650 рублей по прежним тарифам. Теперь будет немного больше. Многоквартирный дом - дорого и непонятно Семья Максимовых - это немолодые супруги, их дочь и ее взрослый сын. В квартире установлены счетчики на воду, газ и электричество. В отличие от семьи Замалеевых Максимовы не могут точно сказать, сколько придется платить за месяц: в графах «недопоставка» и «перерасчет» могут появиться некоторые суммы, в отопительный сезон каждый месяц разные начисления, даже если погода была примерно одинаковая. К примеру, за отопление в ноябре было начислено 2450 рублей, за декабрь - почти на тысячу больше, 3340 рублей. В январском счете-фактуре в графе «отопление» - 3790. Суммы за тепло начисляются немалые. При этом нередко приходится открывать форточку, потому что в комнатах слишком жарко. За электричество со всей бытовой техникой выходит около 600 рублей в месяц, зимой больше - в январе набежало почти 800. Максимовы подумывают о замене ламп на энергосберегающие. Чуть больше 800 рублей - горячая вода (в семье любят плескаться в ванне), почти 140 - холодная. За водоотведение приходится платить в разные месяцы 170 - 250 рублей. В январском счете-фактуре появилась новая графа «обращение с твердыми коммунальными отходами» - почти 288 рублей с четырех жильцов вместо прежних 182,84 рубля с кв. м. В итоге за коммунальные услуги в январе Максимовым начислили чуть больше 6 тыс. рублей.За содержание жилого помещения почти - 1640 рублей, а также почти 44 рубля за домофон, 382 рубля в счет капремонта, видеонаблюдение - 45 рублей. Общая сумма к оплате в январе - почти 8500 рублей. В ноябре Максимовы платили около 6 тыс. рублей (из них 2450 за отопление), в декабре - почти 7200 (примерно 3340 за отопление).Кстати, на портале госуслуг счет-фактура расписан очень подробно - все, что входит в содержание помещения, кто исполнитель. Там можно увидеть, сколько, например, начислено за уборку придомовой территории, дератизацию, обслуживание мусоропровода, ТО и ремонт лифта и электросетей. Вывод - каждый сам решает, жить в своем доме и своими силами содержать его в порядке или, проживая в квартире, доверить это специалистам, оплачивая их труд и работу всех сотрудников УК.