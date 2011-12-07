Нарушения земельного законодательства чреваты немалыми штрафами

В течение четырех часов отделом государственного земельного надзора, геодезии и картографии было принято более 30 звонков, на которые даны квалифицированные ответы. Публикуем некоторые из наиболее часто повторяющихся вопросов на данную тему и ответы на них. «У меня на дачном участке были выявлены нарушения земельного законодательства. Не успеваю в установленный срок их устранить. Чем может грозить неисполнение предписания об устранении нарушений земельного законодательства?» - В соответствии с КоАП РФ за неисполнение предписания граждане подвергаются штрафу от 10 до 20 тысяч рублей. В случае повторного неисполнения предписания в течение 12 месяцев неизбежно наложение административного штрафа на граждан в размере от 30000 до 50000 рублей. «Какой срок устанавливается в предписании об устранении нарушений земельного законодательства? Можно ли его продлить?» - В соответствии с пунктом 106 Административного регламента Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии срок устранения нарушений земельного законодательства в предписании устанавливается должностным лицом с учетом вида выявленного правонарушения, времени вступления в силу постановления по делу об административном правонарушении и времени, необходимого для устранения нарушений земельного законодательства, но не более 6 месяцев.Также указанный в предписании срок устранения нарушений может быть продлен:- на основании ходатайства лица, в отношении которого вынесено предписание об устранении нарушений законодательства,- по решению уполномоченного должностного лица Росреестра в случае наличия документально подтвержденных оснований необходимости продления срока для обеспечения устранения выявленных нарушений в установленном законодательством порядке. «У соседей на участке находится шиномонтаж. А все наши участки предназначены под ИЖС. Чем грозит использование земельного участка не по назначению?»- В случае если выявляются нарушения земельного законодательства, выразившиеся в нецелевом использовании или неиспользовании по целевому назначению, согласно ст. 8.8. КоАП РФ положен штраф: 1. Если определена кадастровая стоимость земельного участка:- на граждан в размере от 0,5 до 1 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 10 тысяч рублей;- на должностных лиц - от 1 до 1,5 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 20 тысяч рублей;- на юридических лиц - от 1,5 до 2 процентов кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 100 тысяч рублей.2. Если не определена кадастровая стоимость:- на граждан в размере от 10 до 20 тысяч рублей;- на должностных лиц - от 20 до 50 тысяч рублей;- на юридических лиц - от 100 до 200 тысяч рублей.«Несколько лет мы не были на своем земельном участке под Казанью. А в этом году, приехав, увидели, что наш участок стал значительно уже, чем был до этого. Практически половину занял сосед, расширив свой. Что нам делать?»- В данном случае вам необходимо обратиться с заявлением в Управление Росреестра по РТ. В заявлении укажите адрес земельного участка, ФИО соседа, при наличии - кадастровый номер, можно приложить картографический материал (топосъемка), копии правоудостоверяющих документов. Заявления принимаются по адресу: РТ, г. Казань, ул. Авангардная, 74, подъезд №2.На основании заявления будут проведены проверочные мероприятия. В случае выявления нарушений недобросовестный землепользователь будет привлечен к административной ответственности, ему выдадут предписание об устранении нарушения.