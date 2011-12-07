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В Казани участок земли площадью почти 4,5 тыс. кв. м хотят отдать под многоэтажки

Участок земли в Советском районе застроят многоэтажными жилыми домами.

В Казани участок земли в Советском районе на улице Дорожной отдают под застройку многоэтажных жилых домов. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов на официальном портале исполкома.

В проекте постановления сказано, что застройка территории площадью 4 458 кв. м. утверждена на основании заявлений граждан Варужана Аветисяна, Мелика Меграбяна и ООО «Анкар». На данном участке планируется разрешить «многоэтажную жилую застройку (высотную застройку)», рядом расположенный участок площадью 1 787 кв. м. хотят выделить под застройку делового управления (объекты общепита, бытового обслуживания, торговли и гостиницы).

Общественные обсуждения по проекту межевания территорий пройдут с 27 февраля по 2 апреля.

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