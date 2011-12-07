Застройщик №1 в РТ - #Суварстроит - запустил реализацию новой очереди ЖК «Времена года»

Реализация проекта идет с использованием эскроу-механизмов. Банк ДОМ.РФ выделил проектное финансирование в размере 2,3 миллиардов рублей.

Если первая очередь «Времен года» включала в себя 295 квартир, то во второй будет введено в эксплуатацию уже 495. Планировка включает квартиры с одной, двумя или тремя комнатами площадью от 32 до 102 квадратных метров.

Местом расположения жилой застройки был выбран «Лаишевский узел» в Приволжском районе - одной из значимых точек роста Казани. Площадь ее территории составляет 14,3 га. Ожидается, что в 9 домах будет проживать 1836 человек.

Жилой комплекс клубного формата будет оборудован надземной и подземной парковками. Предусмотрено пространство не только для размещения автомобилей, но и хранения квадроциклов или снегоходов. При этом по лифты в домах позволяют спуститься непосредственно на паркинг.

Продуманы и зоны отдыха для прогулок. На территории ЖК предусмотрено размещение площадок для спортивных активностей, велодорожки.

Уже сейчас ЖК обеспечен транспортной, социальной и инженерной инфраструктурой. Проект домов второй очереди включает открытые террасы для отдыха на свежем воздухе. Близ «Станции Спортивной» уже расположен детский сад на 220 мест, другой - на 260 мест - находится на территории близлежащего ЖК «Южный парк». А в ближайшем будущем на территории ЖК появится собственный детский сад. В общей сложности в районе «Лаишевского узла» запланировано строительство 9 детских садов на 1440 мест и 3 школы на почти 4 тысячи учеников.

«Времена года» отличают современные фасадные решения, панорамные окна, цветовая гамма в благородных оттенках и дизайнерская отделка подъездов – все в самых актуальных тенденциях, - прокомментировала коммерческий директор #Суварстроит Эльвира Галяутдинова.

Для удобства жильцов входные группы в подъезды оборудуются на уровне земли, в домах предусмотрены пространства для хранения колясок и детского спортинвентаря.

Старт реализации второй очереди «Времен года» был дан 23 июля 2021 года. В торжественной церемонии начала строительства приняли участие генеральный директор #Сувастроит Руслан Нурмухаметов, замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев, и руководитель корпоративных продаж Банка ДОМ. РФ в РТ Ирина Яшина.

«На мой взгляд это один из самых красивых и интересных проектов нашей компании. Квартиры, отделка, благоустройство общественных пространств уже радуют жителей первой очереди комплекса. Чтобы поддерживать уединенный, семейный формат, внедряем бесшумные лифты с автоматической парковкой, колясочные, подъезды на уровне земли и безбарьерную среду. Для второй и третьей очередей предусмотрен подземный паркинг не только для машин, но для спецтехники. Используем керамические блоки Porotherm, это один из лучших материалов, который может использоваться в строительстве, — с точки зрения энергоэффективности, экологичности. На сегодняшний день мы сотрудничаем с Банком ДОМ.РФ, все наши проекты идут в партнерстве», - отметил руководитель #Сувастроит.

«Татарстан движется к реализации поручения Президента Владимира Путина о темпах возведения жилья. Проекты комплексного развития территорий имеют важное значение. У #Суварстроит получилось совместить комфорт городского жилья с близостью к природе, ведь люди покупают не только квартиры, а среду обитания. Это отличие компании – создавать каждый проект отличным от другим. Это качественный пример, когда застройщик подходит к строительству комплексно, создавая необходимую инфраструктуру, улучшая качество стройматериалов. Такие комплексы от #Суварстроит являются для нас базовыми, позволяющими достигать важных показателей ввода жилья по Татарстану в целом», - прокомментировал Ильшат Гимаев.

«Лимит бюджетного кредитования по Татарстану определен на уровне 10 млрд рублей. Часть из средств будет направлена на реализацию инструментов комплексного развития территорий – сети и транспортную инфраструктуру Время показало, что группа компаний #Суварстроит не случайно относится к топовым застройщикам Татарстана. Она подтверждает высокие рейтинги подходом к качеству работ и срокам их выполнения», - подчеркнула Ирина Яшина.

Всего в портфеле #Суварстроит 9 жилых комплексов. В списке — малоквартирный ЖК «Август Астра» элит-класса, инновационные ЖК бизнес-класса «Манхэттен» и «Столичный», комфорт-класса+ «Времена года», а также жилые комплексы комфорт-класса «Залесный Сити», «Палитра», «Станция Спортивная», «Сказочный лес» и «Южный парк».

ООО «Сувар Недвижимость»

Проектные декларации — на сайте наш.дом.рф.

ЖК «Палитра» (застройщик — ООО «Березовая роща»).

ЖК «Сказочный лес» (застройщик — ООО «Березовая роща»).

ЖК «Август Астра» (застройщик — ООО «ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС»).

ЖК «Южный парк» (застройщик — ООО «Дионис»).

ЖК «Времена года» (застройщик — ООО «Южная Поляна»).

ЖК «Станция Спортивная» (застройщик — ООО «Жилищная основа»).

ЖК «Столичный», дом №70/2 (застройщик — ООО «Столичный квартал»).

ЖК «Столичный», дом №70/3 (застройщик — ООО «СЗ Капитал Строй»).

ЖК «Залесный Сити» (застройщик — ООО «Залесный сити»).

ЖК «Манхэттен» (застройщик ООО «Строй Инвест Групп»).

Предложение не является публичной офертой. Подробности в офисах продаж, на сайте #Суварстроит и по телефону 8 (843) 207-20-19.