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Татарстан занял пятое место в России по объемам строительства

Впереди Татарстана лишь Москва, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ и Московская область.

Татарстан занял первое место по объемам строительства в ПФО, а также вошел в пятерку по России по итогам 6 месяцев 2021 года, сообщает Татарстанстат. За полгода в республике было построено 1,35 млн кв. м общей площади жилых помещений.

На первой строчке находится Москва, далее — Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ и Московская область.

По объемам индивидуального жилищного строительства РТ заняла первое место в ПФО и третье — в России.

КВ
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