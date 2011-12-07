Татарстан занял пятое место в России по объемам строительства

Татарстан занял первое место по объемам строительства в ПФО, а также вошел в пятерку по России по итогам 6 месяцев 2021 года, сообщает Татарстанстат. За полгода в республике было построено 1,35 млн кв. м общей площади жилых помещений.

На первой строчке находится Москва, далее — Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ и Московская область.

По объемам индивидуального жилищного строительства РТ заняла первое место в ПФО и третье — в России.