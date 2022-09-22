Этим летом на «Авито» казанцы чаще всего покупали товары для дома

Летом 2022 года на «Авито» в Казани наблюдался значительный рост продаж товаров для дома. Так, мебель покупали на 28% активнее, чем в прошлом году за аналогичный период. Также на 48% увеличились покупки бытовой техники и на 10% кухонные приборы. Об этом «КВ» сообщили в пресс-службе Авито.

По данным ведомства, казанцы ищут разные варианты мебели и техники: новое, б/у, от частных лиц, от крупных или локальных компаний.

Из раздела бытовой техники популярным товаром стали очистители воздуха. Продажи выросли в 2,9 раза по сравнению с летом 2021 года. Также казанцы в 2,2 раза чаще покупали микроволновые печи. Востребованными оказались и утюги — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года их приобретали на 57% чаще.

В разделе «Мебель и интерьер» популярным товаром стали столы, стулья, подставки и тумбы. Также популярность этим летом обрел раздел «Предметы интерьера и искусство». Так, горожане чаще всего приобретали товары для освещения. Кроме этого, казанцы интересовались текстилем и коврами и кухонными гарнитурами.