«Это был непростой период»: глава Нижнекамска представил четырех новых заместителей

Руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин представил четырех новых заместителей. С таким заявлением он выступил на деловом понедельнике в мэрии.

«Два месяца прошло с момента назначения меня как руководителя. Это был непростой период для меня. Нужно было сформировать команду», — заявил он.

По словам Муллина, часть коллектива Нижнекамска уехала в Менделеевск, поэтому появились вакансии.

Так, первым заместителем руководителя исполкома НМР стал Ренат Шакиров, который работал гендиректором «Татнефтепродукт». Заместителем РИКа по вопросам строительства назначен Радик Хазиев, а новым начальником управления образования НМР стал Айдар Гарифуллин.

Также в Нижнекамске появилась новая должность замруководителя по инфраструктурному развитию нижнекамской агломерации, которым стал Рафаэль Игтисамов, рассказал Муллин.

Ранее «КВ» сообщали, что Муллин раскритиковал нижнекамских коммунальщиков за снежную кашу на дорогах.