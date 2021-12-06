 «Это был непростой период»: глава Нижнекамска представил четырех новых заместителей
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«Это был непростой период»: глава Нижнекамска представил четырех новых заместителей

В районе появится новое направление работы — замруководителя исполкома по инфраструктурному развитию нижнекамской агломерации.

Республика
6 декабря 2021  11:20
Автор:
Роза Габитова

Руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин представил четырех новых заместителей. С таким заявлением он выступил на деловом понедельнике в мэрии.

«Два месяца прошло с момента назначения меня как руководителя. Это был непростой период для меня. Нужно было сформировать команду», — заявил он. 

По словам Муллина, часть коллектива Нижнекамска уехала в Менделеевск, поэтому появились вакансии. 

Так, первым заместителем руководителя исполкома НМР стал Ренат Шакиров, который работал гендиректором «Татнефтепродукт». Заместителем РИКа по вопросам строительства назначен Радик Хазиев, а новым начальником управления образования НМР стал Айдар Гарифуллин.

Также в Нижнекамске появилась новая должность замруководителя по инфраструктурному развитию нижнекамской агломерации, которым стал Рафаэль Игтисамов, рассказал Муллин.

Ранее «КВ» сообщали, что Муллин раскритиковал нижнекамских коммунальщиков за снежную кашу на дорогах.

 

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