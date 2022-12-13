«Это не город в чистом поле»: численность населения Иннополиса достигла 7,6 тыс. человек

«Мы сталкиваемся с такой ситуацией, что город быстро меняется и Иннополис сегодня – это не то, что было три или два, или год назад. Очень важно, чтобы у вас этот стереотип не оставался, что это город в чистом поле, людей нет, жизни нет. Приезжайте, посмотрите, как мы меняемся», – приглашал желающих мэр самого молодого города России Руслан Шагалеев на брифинге в честь первой десятилетки города и одноименного университета.

К своему первому серьезному юбилею IT-город увеличил численность населения до 5 тыс. человек, к 2025 года эта цифра, как полагает Шагалеев, достигнет показателя в 15 тыс. человек. Впрочем, уже сейчас спрос на арендное жилье в Иннополисе превышает предложение. Больше 100 квартир для специалистов арендуют в ЖК «Салават Купере».

Растет, по заверениям гендиректор ОЭЗ «Иннополис» Рената Халимова, и количество компаний. В этом году резиденты и компании ОЭЗ создали свыше 5 тыс. новых рабочих мест.

Самые высокие зарплаты в Татарстане

Самыми высокими доходами в Татарстане могут похвастаться жители города Иннополис, где ее средний размер составляет 146 тыс. рублей, сообщил со ссылкой на данные Татстата мэр Иннополиса Руслан Шагалеев.

«7 лет с момента официального открытия Иннополиса. В Иннополисе самый высокий уровень зарплат в РТ. По данным Татстата 146 тыс. рублей – средняя зарплата в городе», – сообщил он, отметив, что в текущем году сумма налоговых поступлений выросла в пять раз до 3,6 млрд рублей.

По словам Шагалеева, население Иннополиса составляет около 5 тыс. человек. С учетом тех, кто приезжает ежедневно на работу эта цифра составляет 7,6 тыс. человек. Средний возраст жителей – 31 год, каждый третий из них – ИТ-специалист или ученый.

«Иннополис четвертый год подряд признается лучшим малым российским городом по качеству городской среды», – отметил спикер.

Число жителей IT-города Татарстана к 2025 году, по предположениям Шагалеева, может достигнуть 15 тыс. человек.

«Численность население города вырастет до 15 тыс. человек, моя оценка это [произойдет] до 2025 года», – сказал он, отметив, что на стадии завершения находится строительство роботизированной гостиницы, второй очереди таунхаусов «Зион», а также жилого «Квартал-Ю» на 3,5 тыс. квартир.

Шагалеев заверил, что в городе будут появляться новые объекты социальной инфраструктуры, в том числе детская поликлиника, а также новые технопарки. Ожидается строительство крупнейшего в Поволжье дата-центра «Атомдата-Иннополис».

Впрочем, уже сейчас город столкнулся с нехваткой арендного жилья. Из-за этого город снимает для своих специалистов более 100 квартир в ЖК «Салават Купере».

Общежития на тысячу мест

Как сообщил директор университета Иннополис Кирилл Семенихин, в планах на 2023 год строительство нескольких корпусов новых общежитий на тысячу мест.

«Мы заполнили наши существующие общежития, поэтому активно развиваемся. Планируем запустить еще одну лабораторию, всего у нас 17 лабораторий и девять инновационных центров. Запустить несколько образовательных программ. В прошлом году мы запустили две новые программы – это программа технологического предпринимательства и программа по искусственному интеллекту», – сообщил он.

«Мы заполнили наши существующие общежития, поэтому активно развиваемся», – рассказал директор университета Иннополис Кирилл Семенихин. Фото: © Рамиль Гали

По его информации, в текущем году вуз получил 9,3 тыс. заявок на обучение из 145 стран. Число обучающихся по программам высшего образования превысило 1 тыс. человек и составило 1 086 студентов. При этом средний балл ЕГЭ вырос до 99,36 по бюджетным местам и до 86,04 на основном наборе.

Растет и годовой оборот университета. К 2030 году он будет увеличен до 15 млрд рублей.

«Годовой оборот у нас сейчас порядка 6 млрд рублей, задача – вырасти до 15 млрд до 2030 года. Думаю, мы эту цифру достигнем чуть раньше» – сказал Семенихин.

Со слов спикера, не более 5% выпускников университета Иннополис приняли решение о переезде за пределы России.

«Всего мы выпустили небольшие 1 тыс. студентов за все время, все студенты у нас обязаны отрабатывать в городе, по окончанию обучения они работают. Смотрели статистику, кто из студентов уехал за рубеж, эта цифра была чуть меньше 5%», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

В планах университета Иннополис увеличить численность студентов до 5 тыс. человек к 2030 году. Фото: ©

По словам Семенихина, в планах университета увеличить численность студентов до 5 тыс. человек к 2030 году.

«Мы растем аккуратно – на 300 студентов в год. При росте числа студентов нам потребуются новые преподаватели. Сейчас, в связи с геополитикой, привлекать иностранцев стало сложнее, но у нас не было никогда самоцелью привлекать иностранцев. Сейчас запущена аспирантура, аспиранты, которые, я надеюсь, в дальнейшем будут преподавателями», – отметил он.

Семенихин сообщил также, что университет, который отметил в этом году свое 10-летие занимает 12 место в ежегодном рейтинге Forbes лучших университетов России.

В текущем году вуз получил 9,3 тыс. заявок на обучение от абитуриентов из 145 стран мира.

+5 тыс. новых рабочих мест

Свыше 5 тыс. новых рабочих мест создано входящими в составе особой экономической зоны «Иннополис» компаниями по итогам текущего года, рассказал в ходе брифинга генеральный директор АО ОЭЗ «Иннополис» Ренат Халимов.

«У нас хороший прирост – более 13,5 тыс. рабочих мест, из которых более 5 тыс. суммарно на всех площадках созданы резидентами и компаниями ОЭЗ в текущем году», – сказал Халимов.

По словам спикера, в 2022 году численность компаний в составе ОЭЗ выросла до 336. Среди них – 123 резидента, 55 компаний-партнеров и 158 стартапов.

«Хочу отдельно подчеркнуть, что 66 компаний к нам присоединились в этом году несмотря на геополитическую обстановку. <…> совокупная выручка превышает 130 млрд рублей», – отметил Халимов.

По словам Халимов, численность иностранных компаний в ОЭЗ до этого года составляла менее 3%.

«Менее 3% компаний были иностранные компании, вот и весь отток иностранных компаний», – сказал он.