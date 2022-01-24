«Это полная чушь»: Евгений Пригожин опроверг слухи о покупке электронной газеты «Бизнес Online»

Информация о том, что предприниматель Евгений Пригожин планирует в ближайшее время приобрести татарстанскую электронную газету «Бизнес Online» не соответствует действительности. Об этом сообщил сам Пригожин в ответ на запрос «Казанских ведомостей».

«Это полная чушь из серии моих "наездов" на губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. "Бизнес Online" не покупал, не покупаю и покупать не собираюсь. Дай Бог им здоровья», - говорится в сообщении.

Ранее источники ИА «Волга-Каспий» сообщали, что предприниматель Евгений Пригожин в ближайшее время выкупит издание «Бизнес Online» для расширения своего медиавлияния в Татарстане.