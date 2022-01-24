 «Это полная чушь»: Евгений Пригожин опроверг слухи о покупке электронной газеты «Бизнес Online»
news_header_top_970_100

«Это полная чушь»: Евгений Пригожин опроверг слухи о покупке электронной газеты «Бизнес Online»

Бизнесмен утверждает, что никогда не планировал приобретать издание.

Город
24 января 2022  23:28

Информация о том, что предприниматель Евгений Пригожин планирует в ближайшее время приобрести татарстанскую электронную газету «Бизнес Online» не соответствует действительности. Об этом сообщил сам Пригожин в ответ на запрос «Казанских ведомостей».

«Это полная чушь из серии моих "наездов" на губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. "Бизнес Online" не покупал, не покупаю и покупать не собираюсь. Дай Бог им здоровья», - говорится в сообщении. 

Ранее источники ИА «Волга-Каспий» сообщали, что предприниматель Евгений Пригожин в ближайшее время выкупит издание «Бизнес Online» для расширения своего медиавлияния в Татарстане.

Новости
«Это полная чушь»: Евгений Пригожин опроверг слухи о покупке электронной газеты «Бизнес Online»
В Татарстане пожарные спасли мужчину из горящей квартиры
В Казани продают бургерную Meat Room за 350 тыс. рублей
Казанец в 2021 году получил 29 штрафов за неправильную парковку
Фигуристка Алина Загитова показала своих «абику» и «бабайку»
В Татарстане в ближайшие дни ожидается небольшой снег и туман
Шадриков: проблемы с обмелением на Куйбышевском водохранилище нужно решать системно
Нулевой участок трассы М12 будет запущен уже в этом году