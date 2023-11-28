Евгений БОГАЧЕВ: Конкуренция как никогда сильна - дебютанты обыгрывают лидеров

За прошедшие 25 лет УНИКС побеждал в чемпионате Североевропейской лиги, Кубке ФИБА-Европа, Кубке Европы, входил в восьмерку сильнейших команд континента. Трижды становился обладателем Кубка России, чемпионом России и Единой лиги ВТБ, а суммарно серебряных медалей чемпионатов России, Суперлиги и Единой лиги ВТБ у УНИКСа 15, бронзовых - 16. По инициативе и при непосредственном участии Богачева в 2003 году в центре Казани был построен самый большой в стране специализированный баскетбольный дворец - «Баскет-холл», двумя годами позднее - замечательная спортивная база в Васильево. Спортивные заслуги президента УНИКСа были по достоинству оценены. Он лауреат премий Российской федерации баскетбола «Человек года» и «Золотая корзина» за вклад в развитие российского баскетбола. Награжден почетным призом и дипломом Олимпийского комитета России и международного комитета «Фэйр Плей» за воспитание у спортсменов высокой нравственности, благородства в спорте. Включен в Зал славы Единой лиги ВТБ.

- Евгений Борисович, тяжела она - президентская ноша?

- Тяжела, но я с детства привык к трудностям. Стараюсь во все вникать досконально. Таким был, когда руководил министерством бытового обслуживания, таким был председателем Национального банка РТ, таков я и в УНИКСе.

Знаю, за такой подход к работе меня порой критикуют. Супруга и дети заботятся о моем здоровье. Некоторые сотрудники считают, что часть рабочих проблем я мог бы возложить на них. Дело не в этом. Сотрудникам я доверяю, они меня не подводят. Но такова моя натура - во все вопросы вникать самому. Чем тяжела ноша? Руководя Национальным банком, я выдавал кредиты, помогал промышленности, сельскому хозяйству. Сейчас наоборот. Приходится искать спонсоров, заниматься продажей абонементов... проблем масса. Спорт сегодня недешев, требует больших финансовых затрат. А содержание «Баскет-холла»! Весь трудовой день занимает решение различных финансовых, организационных вопросов, на общение с командой время уходит. Наверное, не без пользы. Поскольку тренер меня за общение с игроками благодарит. Выходных практически нет. Да и дома голова рабочими проблемами забита.

(В подтверждение своих слов остроумный рассказчик и любитель анекдотов Евгений Борисович рассказал такую байку. Приходит пациент к врачу: «Доктор, не могу заснуть, кошмары снятся. Крысы белые с крысами черными играют в баскетбол». «Ну, это дело поправимое, - говорит врач. - Вот вам таблетки, через два дня кошмары прекратятся». «Доктор, а можно я начну принимать таблетки через два дня? У крыс завтра финальный матч».)

- После победы УНИКСа в чемпионате России и Единой лиге ВТБ можно сказать, что все ваши баскетбольные мечты сбылись?

- Не все. Хотелось бы в клубном чемпионате Европы победить.

- Что вы считаете своим самым значимым достижением на посту президента УНИКСа?

- Если не считать спортивных побед, строительство «Баскет-холла». При огромной помощи и поддержке Президента Минтимера Щариповича Шаймиева, премьер-министра Рустама Нургалиевича Минниханова, мэра Казани Камиля Шамильевича Исхакова какой красавец построили. Наиболее яркие победы в России и Европе должны быть наиболее значимыми. Но мне хочется вспомнить первые, тогда еще бронзовые, медали российского чемпионата. Они первые для меня, для татарстанского баскетбола. И, как первая любовь, не забываются. А наш первый международный кубок! На финале Североевропейской лиги в январе 2003 года в Вильнюсе я сидел на трибуне рядом с президентом Литвы. Баскетбол там как религия. Весь зал неистово болел за своих, один я за УНИКС. Президент Литвы обещал сделать выходным следующий рабочий день в случае победы литовской команды, был готов большой банкетный зал на 400 человек. Но победил УНИКС.

- Лучшие тренеры и игроки УНИКСа двадцатипятилетия - кто они?

- Я всегда тщательно анализировал, рассматривая ту или иную кандидатуру, взвешивал все за и против, поэтому в выборе тренера не ошибался. Первым при мне был Евгений Коваленко, с ним мы наши первые медали в российском чемпионате завоевали. За ним Станислав Еремин. Самый продуктивно работавший тренер УНИКСа. Кубок Североевропейской лиги, Кубок ФИБА-Европа, Кубок России, по три комплекта серебряных, по два - бронзовых наград чемпионатов России и Суперлиги, это все при нем. Антанас Сирейка пришел к нам как тренер, победивший во встрече со сборной Литвы в чемпионате Европы. Продуктивно работал - в еврокубке грандов громили. Мадридский «Реал», самый титулованный европейский клуб, в Казани обыграли 100:94. С хорватом Ацо Петровичем завоевали Кубок России. С Вальдемарасом Хомичюсом стали победителями молодежного чемпионата России. С Евгением Пашутиным завоевали наш самый значимый международный трофей - Кубок Европы, вошли, играя в Евролиге, в восьмерку лучших баскетбольных клубов континента. Пригласил итальянца Андреа Тринкьери - вот вам Кубок России, участие в финале Кубка Европы. С греческим тренером Димитрисом Прифтисом попали в финал Кубка Европы, удачно играли в Евролиге. Ну и наконец наш нынешний тренер Велимир Перасович воплотил в жизнь долгожданную мечту болельщиков - сделал УНИКС чемпионом России и Единой лиги ВТБ.

Из игроков начну с кумира болельщиков конца 90-х Руслана Авлеева. Для того времени был уникальным баскетболистом. По 40 очков за игру набирал, 2500 очков - за два неполных сезона, 1000 подборов. Любимец болельщиков чемпион Европы Петр Самойленко 13 сезонов за УНИКС отыграл. Рекорд! Отмечу Антона Юдина - отличный баскетболист, интеллигентный человек. Он потом долгое время в ЦСКА тренером был. Евгений Пашутин - настоящий капитан, лидер команды. Не забуду его потрясающе точный бросок с центра площадки.

Присутствовавший на игре Президент Татарстана Минтимер Шаймиев ему за этот бросок часы подарил. А каким снайпером был Сергей Чикалкин! Очень здорово в УНИКСе играли литовские баскетболисты Эурелиус Жукаускас, Саулюс Штомбергас, братья Кшиштоф и Дариуш Лавриновичи. С симпатией вспоминаю центрового из Австралии Кристофера Энсти, хорватов Марко Поповича и Крешимира Лончара. Американец Террелл Лайдей отыграл у нас пять сезонов. А как заводили публику Кит Лэнгфорд и Эндрю Гаудлак! Очень помог нам Генри Домеркант, которого нашел мой сын Богдан. Много в УНИКСе было ярких баскетболистов.

- Как вы оцениваете сегодняшнее состояние команды?

- Нормально. У нас сложная задача - защитить титул чемпиона страны. А конкуренция как никогда сильна. Дебютанты обыгрывают лидеров. Верю, лидерских позиций не сдадим, лишь бы травм не было.

- Что можете пожелать болельщикам?

- Я благодарен болельщикам за поддержку команды в прошлом сезоне. В нашей победе в чемпионате страны есть и их заслуга. Как они за УНИКС болели, особенно в плей-офф! Рад тому, что зрителей на трибунах стало больше, причем не только на значимых матчах. Но вот смотрю данные по числу занимающихся баскетболом в Татарстане, их 30 тысяч. А на играх я молодых баскетболистов практически не вижу. А ведь просмотр матчей с участием УНИКСа - хорошая школа для тех, кто решил заниматься баскетболом.