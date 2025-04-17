Евразийский экономический форум молодёжи: обсуждение будущего экономики и образования

С 21 по 25 апреля 2025 года Екатеринбург станет местом встречи молодежных лидеров, экспертов и дипломатов со всего мира на XV Евразийском экономическом форуме молодёжи. Об участии в нем уже заявили более 21,5 тысяч человек из 116 стран и 86 регионов России. Форум предлагает насыщенную деловую и культурную программу.

Ее кульминацией станет пленарное заседание, на котором обсудят актуальные вопросы мировой экономики и развитие молодёжного предпринимательства. Молодые лидеры смогут напрямую пообщаться с 68 дипломатов из 35 стран на международном дипломатическом форуме. Также соберутся ректоры вузов для обсуждения образования и науки, а ведущие СМИ примут участие в Медиафоруме. Уникальная встреча «Диалог на равных» даст возможность студентам пообщаться с послами, а более 60 научных конкурсов откроют двери для молодых учёных.

Не обойдётся и без шахматного турнира «Уральский Ферзь» с участием знаменитых гроссмейстеров. Форум выйдет за пределы Екатеринбурга и пройдет на 14 площадках в разных странах, включая Азербайджан, Казахстан, Сербию и Беларусь. Это будет уникальная возможность для обмена опытом и налаживания международного сотрудничества.