 Матч между УНИКСом и «Монако» в Евролиге перенесен из-за ковида
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Матч между УНИКСом и «Монако» в Евролиге перенесен из-за ковида

Запрос о переносе игры запросили казанцы, которые не смогли набрать необходимое количество игроков.

Спорт
8 января 2022  18:00
Автор:
Эдуард Салихов

Матч между УНИКСом и французским «Монако», который должен был пройти в Евролиге 11 января был перенесена по просьбе казанского клуба. Об этом сообщается на сайте Евролиги. 

УНИКС не смог набрать нужное количество игроков для проведения матча из-за вспышки коронавируса в команде. Это уже второй матч, который был перенесен по просьбе татарстанского клуба, до этого на неопределённый срок была сдвинута игра с мадридским «Реалом». 

Напомним, что УНИКС в Евролиге выиграл свой последний матч у турецкого «Андолу Эфес». По данным источников первым заболевшим в составе казанцев стал Тони Джекири.

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