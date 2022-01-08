Матч между УНИКСом и «Монако» в Евролиге перенесен из-за ковида

Матч между УНИКСом и французским «Монако», который должен был пройти в Евролиге 11 января был перенесена по просьбе казанского клуба. Об этом сообщается на сайте Евролиги.

УНИКС не смог набрать нужное количество игроков для проведения матча из-за вспышки коронавируса в команде. Это уже второй матч, который был перенесен по просьбе татарстанского клуба, до этого на неопределённый срок была сдвинута игра с мадридским «Реалом».

Напомним, что УНИКС в Евролиге выиграл свой последний матч у турецкого «Андолу Эфес». По данным источников первым заболевшим в составе казанцев стал Тони Джекири.