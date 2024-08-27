«Самое молодое в России»: казанскому метро исполнилось 19 лет

Казанскому метрополитену исполнилось 19 лет. По информации МУП «Метроэлектротранс», оно самое молодое и современное в России, ежедневно перевозит около 130 тысяч пассажиров, обеспечивая бесперебойную работу системы.

«Мы делаем все возможное, чтобы наш метрополитен постоянно развивался, становился еще более удобным и безопасным для каждого пассажира», – подчеркнули в МУП «Метроэлектротранс».

Напомним, что открытие движения по первому пусковому участку Казанского метрополитена состоялось в августе 2005 года, в год 1000-летия Казани. В него вошли станции «Кремлёвская», «Площадь Габдуллы Тукая», «Суконная слобода», «Аметьево», «Горки».

В последующие годы были открыты станции «Проспект Победы», «Козья слобода», «Авиастроительная», «Северный вокзал», «Яшьлек» и «Дубравная».

Сегодня Казанское метро – это 1 линия с 11 станциями, обеспечивающая транспортное сообщение для жителей и гостей столицы Татарстана.