Фабрика Алафузова закрывается: прощальный рейв состоится 30 августа

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Город
27 августа 2024  14:55
Автор:
Эндже Гарафиева

Проект «Фабрика Алафузова» прекращает свою деятельность. Об этом сообщили его представители в телеграм-канале. Последний рейв, организованный в честь закрытия проекта, состоится 30 августа.

 Фото: © соцсети «Фабрики Алафузова» 

Мероприятие станет прощальным аккордом для уникальной локации, известной своей атмосферой и проведением масштабных танцевальных мероприятий.

В этот вечер на четырех танцполах будет звучать электронная музыка techno, trance, drum’n’bass и chill. За пультом будут стоять ведущте диджеи города, а также приглашенные гости из других городов.

Новость о закрытии проекта расстроила казанскую молодежь: «Жаль, что ее скоро не будет, надеюсь, в Казани появится в скором времени похожее место».

Что в дальнейшем будет расположено на территории пространства — пока официально не объявлено.

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