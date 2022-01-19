Фабрику хоккейных клюшек Зарипова в Челнах выставили на продажу

На сайте купли-продажи «Авито» появилось объявление о продаже фабрики по производству хоккейных клюшек «ЗаряД», расположенный в Набережных Челнах. Совладельцем завода является капитан казанского «Ак Барса» Данис Зарипов.

В объявлении отметили, что производственный комплекс продается с действующим арендатором. В территорию комплекса входят производственный корпус, одноэтажный склад готовой продукции, газораспределительная подстанция, а также участок земли общей площадью более 19 тыс. квадратных метров.