 Фабрику хоккейных клюшек Зарипова в Челнах выставили на продажу
news_header_top_970_100

Фабрику хоккейных клюшек Зарипова в Челнах выставили на продажу

Предприятие оценили в 100 миллионов рублей.

Республика
19 января 2022  13:15
Автор:
Ольга Ильина

На сайте купли-продажи «Авито» появилось объявление о продаже фабрики по производству хоккейных клюшек «ЗаряД», расположенный в Набережных Челнах. Совладельцем завода является капитан казанского «Ак Барса» Данис Зарипов.

В объявлении отметили, что производственный комплекс продается с действующим арендатором. В территорию комплекса входят производственный корпус, одноэтажный склад готовой продукции, газораспределительная подстанция, а также участок земли общей площадью более 19 тыс. квадратных метров.

Новости
В Татарстане переправа от села Покровское до поселка Красный Ключ возобновила работу
Мосгорсуд не удовлетворил апелляцию основателя Finiko Кирилла Доронина
«Елки 8» - новая встреча со старыми друзьями
Данис Зарипов: «Ни о какой продаже предприятия нет, не было и не будет речи»
Каток в парке «Черное озеро» возобновляет работу после технического перерыва
Талия Минуллина: В международном контексте наша страна выглядит инвестиционно незаурядной
Талия Минуллина: В международном контексте наша страна выглядит инвестиционно незаурядной
В Татарстане поймали браконьеров во время разделывания туши лося
В Татарстане за мошенничество осудят адвоката, обещавшего за 2 млн рублей домашний арест