Факел «Казаньоргсинтеза» может гореть ярче 5 февраля из-за технических работ

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Город
5 февраля 2025  12:03

5 февраля жители Казани могут заметить, что пламя факела на предприятии «Казаньоргсинтез» горит ярче, чем обычно. В пресс-службе компании успокоили горожан, объяснив, что это связано с плановым техническим обслуживанием оборудования. «Не беспокойтесь – всё в пределах нормы. Мы проводим необходимые работы, чтобы обеспечить стабильную и безопасную работу предприятия», — сообщили представители компании в своем Telegram-канале.

Для контроля за экологической обстановкой на границе санитарной зоны предприятия работает мобильная лаборатория, которая отслеживает качество воздуха. Это стандартная практика, позволяющая оперативно реагировать на любые изменения.

В последние годы «Казаньоргсинтез» уделяет особое внимание экологической безопасности, модернизируя оборудование и внедряя системы мониторинга, чтобы снизить выбросы и обеспечить комфортные условия для жителей близлежащих районов.

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