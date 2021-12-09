Фардиев досрочно сложил полномочия депутата горсовета Челнов

Ильшат Фардиев досрочно сложил полномочия депутата Горсовета Набережных Челнов. Об этом стало известно на заседании Горсовета Челнов.

На сессии находилось 32 депутата, большинство проголосовали «за» отставку, однако не всем его решение пришлось по душе.

«Мы не можем терять таких серьезных игроков нашей республики. С нами в городе он уже 2-3 года. Пусть он сейчас и живет в Казани, но хотя бы раз в месяц мог бы приезжать к нам в Набережные Челны», — отметил депутат Госсовета РТ Олег Коробченко.

Он также попросил мэра города Наиля Магдеева «не отпускать» Фардиева.

Магдеев отметил, что с Фардиевым у него был долгий разговор, он уговаривал его остаться в депутатском корпусе, «однако это осознанный выбор Ильдара Шаеховича».

Мэр отметил, что «выбор каждого из нас нужно уважать».

Ильшат Фардиев поблагодарил за оказанное доверие, а также заявил, что Набережные Челны для него родной город, который он и дальше будет поддерживать.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что мэр Нижнекамска Айдар Метшин досрочно сложил полномочия. Метшин руководил районом 15 лет.