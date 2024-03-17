Фарид Мухаметшин: Народ понимает свою ответственность

Фестиваль начался в 12:00 на стадионе «Ак Барс Арена». С приветственным словом выступил председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

«С праздником, друзья! Вы знаете, наш народ как в большой Российской Федерации, так и в Татарстане дружен и дружбой силен. Так получилось, что сегодня совпали два праздника: выборы Президента РФ, сегодня заключительный день, и Широкая Масленица.

Я хочу поблагодарить татарстанцев, как всегда активных. Вот на сегодняшнюю минуту более 72% имеющих право использовать свои конституционные права, уже пришли к избирательным участкам и отдали голоса за того, кого они хотели выбрать. Я думаю, процент у нас еще до восьми часов вечера подрастет, но уже видно, что народ понимает свою ответственность и отдает должное своему будущему, выбирая главу государства такой большой страны, как наша Российская Федерация. Низкий вам поклон за вашу активность! Кто еще не успел, попляшите, потанцуйте, блины покушайте и с новой силой к избирательным участкам, не останьтесь в стороне от этого большого события!

Широкая Масленица объединяет нас так же, как и все другие национальные праздники. Вроде как принято, Масленица - это русский праздник, а мы вместе вот так с вами отмечаем каждый праздник каждого народа, который живет в республике. И Сабандуй, и Навруз, и Уяв и Караван, да и много других праздников.

Хочу сказать, что несмотря ни на какие санкции, Татарстан успешно с ними справляется. В нашей экономике, доставшейся нам от отцов и дедов, мы добываем и перерабатываем нефть, строим самолеты и вертолеты, корабли и грузовики. Все это и многое другое делается вашими руками, это самое большое достояние, что обеспечивает нам успех в своем развитии», - выступил Фарид Мухаметшин.