Фарид Мухаметшин назвал Рустама Минниханова «лидером новой формации» в поздравлении с днем рождения

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Республика
1 марта 2025  08:58

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин тепло поздравил Раиса Татарстана Рустама Минниханова с днем рождения, опубликовав поздравление в своем Telegram-канале.

Мухаметшин отметил, что Минниханов – это «опытный политик», пользующийся доверием жителей Татарстана и уважением коллег. Он подчеркнул его энергичность, деятельный характер и способность объединять людей ради общей цели, назвав его «лидером новой формации».

«Вы стали инициатором многих важнейших преобразований, происходящих в Татарстане, стали примером достойного служения нашему народу, родной республике и многонациональной России», – подчеркнул Мухаметшин.

Он также отметил, что под руководством Рустама Минниханова республика укрепила свой авторитет как в России, став опорным регионом, так и за рубежом.

В завершение Фарид Мухаметшин пожелал Раису Татарстана крепкого здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях, выразив надежду на реализацию всех планов во благо жителей республики.

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