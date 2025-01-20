Фарид Мухаметшин поздравил Минтимера Шаймиева с 88-летием

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Республика
20 января 2025  11:27

Первый Президент РТ, Минтимер Шаймиев, сегодня празднует свой 88 день рождения. Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин поздравил заслуженного государственного деятеля в своем телеграм-канале.

Он отметил, что Минтимер Шарипович пользуется непререкаемым авторитетом и большим уважением и именно благодаря ему о Татарстане узнал весь мир. 

«Безусловно, становление Татарстана как передового, динамично развивающегося, сильного своим межнациональным и межконфессиональным согласием региона страны неразрывно связано с вашим именем. Достойный сын своего народа, вы и сегодня беззаветно служите родной республике», - написал Мухаметшин.

В заключении, парламентарий пожелал Шаймиеву крепкого здоровья и долгих лет жизни.

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Фарид Мухаметшин поздравил Минтимера Шаймиева с 88-летием
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