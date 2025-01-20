Фарид Мухаметшин поздравил Минтимера Шаймиева с 88-летием

Первый Президент РТ, Минтимер Шаймиев, сегодня празднует свой 88 день рождения. Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин поздравил заслуженного государственного деятеля в своем телеграм-канале.

Он отметил, что Минтимер Шарипович пользуется непререкаемым авторитетом и большим уважением и именно благодаря ему о Татарстане узнал весь мир.

«Безусловно, становление Татарстана как передового, динамично развивающегося, сильного своим межнациональным и межконфессиональным согласием региона страны неразрывно связано с вашим именем. Достойный сын своего народа, вы и сегодня беззаветно служите родной республике», - написал Мухаметшин.

В заключении, парламентарий пожелал Шаймиеву крепкого здоровья и долгих лет жизни.