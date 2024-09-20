Фарид Мухаметшин вновь возглавил Госсовет Татарстана

В Казани сегодня проходит первое заседание Государственного Совета Татарстана седьмого созыва. Главным вопросом повестки дня стало избрание председателя парламента. До этого момента ведение заседание было доверено Марату Галееву – он считается старейшим из избранных депутатов.

На этот пост претендовали два кандидата. Фарид Мухаметшин, занимавший должность спикера с 1998 года, выдвинутый от партии «Единая Россия», и лидер татарстанского отделения КПРФ Хафиз Миргалимов.

Фото: © телеграм-канал Госсовета РТ

По итогам голосования депутаты Госсовета вновь доверили руководство парламентом Фариду Мухаметшину.

В ходе заседания парламентарии также утвердили структуру нового созыва Госсовета, сформировали комитеты и избрали их председателей.