Фарид Мухаметшин вновь возглавил Госсовет Татарстана

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Республика
20 сентября 2024  11:02
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казани сегодня проходит первое заседание Государственного Совета Татарстана седьмого созыва. Главным вопросом повестки дня стало избрание председателя парламента. До этого момента ведение заседание было доверено Марату Галееву – он считается старейшим из избранных депутатов. 

На этот пост претендовали два кандидата. Фарид Мухаметшин, занимавший должность спикера с 1998 года, выдвинутый от партии «Единая Россия», и лидер татарстанского отделения КПРФ Хафиз Миргалимов.

 Фото: © телеграм-канал Госсовета РТ

По итогам голосования депутаты Госсовета вновь доверили руководство парламентом Фариду Мухаметшину.

В ходе заседания парламентарии также утвердили структуру нового созыва Госсовета, сформировали комитеты и избрали их председателей.

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