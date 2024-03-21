Фарид Мухаметшин встретился с курсантами юридического института в Казани

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Город
21 марта 2024  19:56
Автор:
Эндже Гарафиева

50-летие со дня образования отмечает в этом году Казанский юридический институт МВД России. Сегодня здесь прошло торжественное мероприятие по случаю юбилея.

Поздравить курсантов, педагогов и ветеранов с полувековым юбилеем от имени Раиса Татарстана прибыл председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

Этот институт, отметил глава парламента, уже давно известен за пределами республики. Он готовит кадры для целого ряда других регионов.

Среди выпускников института 15 генералов, а ещё 600 человек несут службу в министерстве внутренних дел по РТ.

Казанский юридический институт МВД России основан 21 марта 1974 года. За полвека подготовил свыше 20 тысяч квалифицированных специалистов. Это крупный центр профессионального юридического образования, правовой науки и культуры в регионе.

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